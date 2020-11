Ein Leben inmitten des Reizgewitters

Man stelle sich vor, ein erster Schultag, zum Beispiel in Klasse 5: neuer Schulweg, der Schulbus, Dröhnen und Schreien, Schubsen und Quietschen, Lichter flackern, neue Räume, neue Kinder, Lehrer, Regeln. Dazu ist die Zeit vorbei, wo sich einfach zum Spielen gemeinsam in den Sandkasten gehockt wird. Soziale Kompetenzen sind verlangt, Durchsetzungsvermögen. Wer da nicht mithält, dem kann schnell ein Stempel aufgedrückt werden, und kann zum Außenseiter werden.

Und nun stelle man sich vor, man würde all dieses aus einer Art Tunnel heraus betrachten und erleben. Mit verengter Perspektive. Nicht klar verstehen, was es bedeutet, wenn das Gegenüber die Augenbraue hochzieht oder die Nase rümpft. Ein Reizgewitter, wie es für viele Autisten Alltag ist, nicht nur in der Schule.

Stephanie Meer-Walter ist Autistin, war unter anderem langjährige Leiterin der Hans-Prinzhorn-Realschule in Hemer und didaktische Leiterin der Gesamtschule Seilersee. Außerdem schreibt sie Bücher und entwickelt Unterrichtskonzepte zum Thema Neurodiversität. Also mit dem Schwerpunkt auf dem Bewusstsein, dass die Gehirne von Menschen – nicht nur jene von Autisten – unterschiedlich wahrnehmen, verarbeiten, sortieren, priorisieren, kurz: unterschiedlich funktionieren.

Was klingt wie ein Spezialthema, kann tatsächlich auch Aufschlüsse liefern darüber, was Inklusion wirklich bedeutet, und was den Umgang mit unterschiedlichen Menschen in Job und Alltag erleichtern kann. Stephanie Meer-Walter spricht von „Lernlandschaften“. Davon, dass Lernprozesse in Gang gebracht werden müssten ähnlich jenen zum Thema Depressionen. Die nämlich gab es vor wenigen Jahrzehnten als Diagnose nicht wirklich. Inzwischen gibt es eine gewisse Akzeptanz. „Es geht darum, die Menschen individuell zu betrachten.“ Ihnen Räume für Selbstbestimmtheit zu geben.

In Bezug auf die Schule ist der übliche Ablauf immer ähnlich, es werden erlernt: Vokabular, Grammatik, dann folgt der Dialog, zum Beispiel ein Fahrkartenkauf in einer Fremdsprache. Es geht von A nach B nach C, ein Lehrer gibt den Weg vor. Viel Raum für Abweichler gibt es hier nicht, meint die ein Jahr nach ihrer Diagnose frühzeitig pensionierte 50-Jährige, der in ihrem Job vor allem die vielen Sozialkontakte, weniger der Unterricht selbst, zuletzt immer mehr zugesetzt hatte.

Helfen könnte diese individuellere Betrachtungsweise, da ist sich Stephanie Meer-Walter sicher, auch bei der erfolgreichen Integration von neurodiversen Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. „70 Prozent aller Asperger-Autisten haben Abitur, aber 18 Prozent sind arbeitslos, dreimal mehr als der Durchschnitt“, rechnet sie vor. Dabei gibt es zum Beispiel IT-Firmen, die Autisten beschäftigen und gute Erfahrungen machen mit dem atypischen Denken dieser Menschen, die oft einen besonderen Blick für Details haben, für Spezialthemen, dafür aber öfter Unterstützung in Arbeitsorganisation und Zeiteinteilung benötigen und sich bei Gruppenarbeit schwertun.

„Man muss dem Menschen gestatten zu sein“

Denn ob ADHSler, Autisten, Depressive oder neurotypische, also hinlänglich und etwas despektierlich gegenüber Abweichlern oft als „normal“ bezeichnete Menschen – wichtig ist es aus Sicht von Stephanie Meer-Walter, den jeweiligen Menschen zu akzeptieren. „Dem Menschen gestatten zu sein“, wie sie sagt. Nicht zu verurteilen, wenn jemand sich mal zurückzieht. Die Pause nicht mit den Kollegen verbringen will. Nicht auf Scherze einsteigt. Nicht in Schubladen sortieren, sondern tolerieren und akzeptieren. Anderen Menschen nicht das Gefühl geben: „Ich bin nicht richtig“, wie sie sagt.

Diagnose bringt Befreiung und Enttäuschung zugleich

In Bezug auf die Arbeitswelt glaubt sie, könnte schon viel gewonnen sein, wenn Firmen Ausbildungen, Praktika und Jobs speziell für Menschen mit bestimmten neurologischen Merkmalen anbieten würden. Die Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass diese Menschen ungehemmt und offen über ihre Besonderheiten sprechen können. „Es geht nur über Offenheit. Wer offen ist, macht sich angreifbar. Aber wenn der andere nicht weiß, wie ich bin, dann habe ich ja gar keine Chance“, ist sie überzeugt.

„Ich war damals erstaunt, wie viele positive Rückmeldungen ich bekommen habe, als ich offen über meine Depressionen gesprochen habe“, sagt sie. Diese, und auch Suizidgedanken, hatten sie nämlich vor der Autismus-Diagnose über lange Jahre begleitet. Schon in der Jugend, etwa als vermeintliche Freunde sich mit ihr verabredeten und mehr oder minder vor ihr wegliefen. Eine Kränkung, die jedem jungen Menschen zusetzen würde.

„Die Autismus-Diagnose war dann befreiend“, sagt sie heute. Einerseits. Anderseits starb aber auch gewissermaßen ihre Hoffnung, irgendwann einmal „normal“ werden zu können, so hatte sie das damals zumindest gesehen. Die Akzeptanz individueller Beschaffenheit – das ist auch etwas was nicht nur von außen kommt, sondern oft auch aus den betroffenen Menschen selbst. Doch man kann dazulernen. Sich akzeptieren. Und sich eine sinnvolle Aufgabe suchen, um sich selbst im Gleichgewicht zu halten. So tun das Autisten. So tun das Depressive. Und auch die vermeintlichen „Normalos“.

Zum Gespräch bringt Stephanie Meer-Walter einen ganzen Stapel Bücher und Lernmaterialien mit. „Man kann nicht aus seiner Haut“, sagt die die ehemalige Lehrerin, die ihre Struktur, ihr Gleichgewicht in ihrer Arbeit gefunden hat. Und darin, dass es ihr persönlich gut tut, auch mal ein paar Tage nicht aus dem Haus zu gehen, Menschen zu meiden. Ganz ohne schlechtes Gewissen. Ganz ohne das Gefühl, dafür von irgendwem in eine negative Schublade gesteckt zu werden.