Iserlohner Spielplätze: Ein Lichtblick für die Kinderaugen

Während Elisa ihren Plastik-Lastwagen mit Sand belädt, rennt Bruder Erik durch den großen Sandkasten zum Piratenschiff und klettert hinein. Wie die beiden Kinder haben auch viele andere Familien das Wetter genutzt und sind auf den Spielplatz am Seilersee gekommen. Dort wird an vielen Orten fleißig gebuddelt, geklettert und getobt. Ein Stückchen Normalität in einem von Corona eingeschränkten Alltag, findet auch Joachim Zwanzig, der gemeinsam mit Elisa und Erik den Spielplatz besucht: „Es wird höchste Zeit, dass für die Kinder wieder ein bisschen Normalität einkehrt.“

Seit Donnerstag sind die Spielplätze auch in Iserlohn wieder für den Besuch freigegeben. Doch schon beim Betreten des Geländes wird klar: Auch hier gelten Regeln, um Neuinfektionen mit dem Coronavirus einzudämmen. „Wir bitten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Begleitpersonen einzuhalten und gemeinsam darauf zu achten, dass sich zeitgleich nicht zu viele Menschen auf dem Spielplatz aufhalten“, steht auf einem gelben Hinweisschild, das die Stadt Iserlohn im Eingangsbereich des Spielplatzes angebracht hat. Einen Mund-Nasenschutz müssen Kinder und Begleitpersonen allerdings nicht tragen.

Das Gelände rund um Piratenschiff und Kletterturm am Ufer des Seilersees ist groß, Abstand halten ist hier kein Problem, meint Joachim Zwanziger: „Aber die Kinder spielen trotzdem gemeinsam, das geht ja gar nicht anders.“

Willkommene Abwechslung zum heimischen Garten

Ein paar Meter weiter spielt der zweijährige Nicklas. Gemeinsam mit seinem Vater Jörg Bieg ist er heute an den See gekommen. „Das ist mal eine schöne Abwechslung zum Garten“, meint Bieg, ehe er mit Nicklas gemeinsam in dem Spielhaus Platz nimmt. Die letzten Wochen seien eine große Belastung gewesen. Nachdem Nicklas gemeinsam mit seinen Eltern noch den ersten Urlaub auf Mallorca erlebt hatte, war dann zu Hause plötzlich alles anders: geplünderte Regale, kein Spielplatz mehr und wenig soziale Kontakte. „Da wird man ja wahnsinnig“, findet Jörg Bieg. Auch wenn die Familie einen Garten habe, der dank des schönen Wetters auch ein viel genutzter Aufenthaltsort gewesen sei, jetzt auch mal wieder raus zu kommen und etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen, sei ein Grund zur Freude.

Die bundesweite Wiedereröffnung der Spielplätze findet aber nicht nur Sympathisanten, vor allem in den sozialen Medien finden sich viele Stimmen von Eltern, die so lange das Coronavirus grassiere, nicht mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen wollen. Und mit dieser Meinung scheinen sie nicht alleine zu sein: „Ich habe gestern und heute nur vereinzelt Familien auf den Spielplätzen gesehen, die Leute sind noch zurückhaltend,“ berichtet Jörg Bieg.

Endlich wieder gemeinsam mit anderen Kindern spielen

Zwei Mütter, die am Rande des Spielplatzes mit einigem Abstand Platz genommen haben, haben neben aller Freude über die Wiedereröffnung der Spielplätze auch Bedenken: „Die Maßnahmen zur Eingrenzung des Virus sind wichtig, aber die Kinder dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Diese andauernde Isolation kann nicht gesund sein.“ Und das zeigt sich auch in den leuchtenden Augen der Kinder, die wieder gemeinsam unbeschwert im Sand spielen können.