Ein neues Bett für den Iserlohner Baarbach

Seit September vergangenen Jahres hat sich einiges im Bereich der Freizeitanlage Lägertal (früher Sportplatz in der Läger) getan. Dort wird bekanntlich der Baarbach über eine Länge von rund 450 Metern aus der Verrohrung offengelegt. Und eigentlich auch viel mehr! Es entsteht ein komplett neues Bachbett mit Kurven und kleineren Mittelinseln, alles möglichst natürlich, Stichwort Renaturierung. Stadtbaurat Thorsten Grote und die Abteilungsleiterin Stadtentwässerung, Nicole Neuhoff, erläuterten gestern den Stand der Dinge.

Auf den oberen rund 100 Metern plätschert der Baarbach bereits in seinem neuen Bett, reichlich ausgelegt mit Wasserbausteinen – und gestern auch durchaus mit beachtlicher Wassermenge. Auch im weiteren Abschnitt bis vor das ehemalige Vereinsheim – künftige Bleibe der Abteilung Forst – sind die Konturen des künftigen Bachbetts bereits deutlich zu erkennen. Grundsätzlich fertig sind auch zwei Betonbauwerke – künftige Überführungen von dort verlaufenden Wegen.

Viel Arbeit wartet noch in Höhe des besagten früheren Vereinsheims. Hier ist von einem Bachbett noch nichts zu erkennen, ganz im Gegenteil. Meterhohe Hügel aus zwischengelagertem Bodenmaterial türmen sich hier noch auf. In Höhe der Freizeitanlage selbst sieht es dann schon wieder besser aus, grob ist hier die künftige Bachführung ebenfalls zu erkennen, es fehlen nur noch ein paar Meter bis dorthin, wo vor der Einmündung Einsteinstraße noch ein sogenanntes Einlaufbauwerk entstehen wird – mit vorbereitenden Elementen für den Fall, dass weitere Schritte in Sachen Offenlegung erfolgen sollen. Das, so Stadtbaurat Thorsten Grote, sei aber noch Zukunftsmusik, weitere Schritte seien aktuell kein Thema, da gebe es andere Prioritäten.

Zum Abschluss erfolgtnaturnahe Bepflanzung

Eine Besonderheit: In Höhe der Freizeitanlage sind die Betonitbahnen freigelegt, mit denen der Bereich wegen Deponieresten aus früheren Zeiten versiegelt ist. Auch das Bachbett wird an dieser Stelle noch mit Betonitbahnen ausgelegt, bevor es an die eigentliche Gestaltung geht. Vergleichbar dem renaturierten Schapker Bach wird viel mit Wasserbausteinen gearbeitet, außerdem soll es eine gewässergerechte Bepflanzung geben. Angelegt wird entlang des renaturierten Baarbachs auch ein sogenannter „Unterhaltungsweg“. Der muss formal so heißen, es werde aber, so Thorsten Grote, geduldet, wenn Fußgänger und Radfahrer diesen dann auch benutzen würden. Der Weg erhält eine wassergebundene Decke.

Zeit für das Projekt ist noch bis zum nächsten September eingeplant. Nicole Neuhoff deutet aber an, dass möglicherweise bereits bis zum Juli alle Arbeiten abgeschlossen sein könnten, daran habe auch die Baufirma ein Interesse. Für das komplette Projekt sind Kosten von 2,4 Millionen Euro eingeplant, rund eine Million davon sind Fördergelder. Möglich, dass im Juli, also im Hochsommer, dann nicht so schrecklich viel Wasser im „neuen“ Baarbach strömen wird. „Wir schauen, was die Natur dann mit ihrem neuen Reich machen wird“, sagt Thorsten Grote. Der Stadtbaurat sieht in der Renaturierungsmaßnahme eine gelungene Abrundung der Aufwertung des ehemaligen Sportplatzgebietes.