Ein sonniger Strand am Stadtbahnhof

Iserlohn. Im Sommer soll es im Bereich des Stadtbahnhofs unterhaltsam und informativ zugehen.

„Stadtstrand“ – unter diesem Titel soll die Stadtverwaltung ein Konzept für eine vierwöchige Veranstaltungsreihe auf dem Gelände des Digitalen Wissenscampus erarbeiten. Im Blick ist dabei das Gelände nördlich der Gleise, also hin zur Rahmenstraße und Hans-Böck­ler-Straße. Der Planungsausschuss sprach sich dafür in der Sitzung am Dienstag mit deutlicher Mehrheit aus, als Veranstaltungs-Zeitraum ist der 19. August bis 12. September angedacht.

Der Digitale Wissenscampus ist bekanntlich ein Projekt, welches die Aspekte einer „Smart City“ umfassen und wodurch an zentraler Stelle ein neues nachhaltiges Stadtquartier entstehen soll. Ein wichtiger Aspekt beim „Stadtstrand“ ist die Integration digitaler Aspekte aus dem Bereich „Smart City“, speziell mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innenstadtentwicklung. Angedacht ist dabei ein Kooperationsprojekt zwischen der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke, dem Stadtmarketing und dem SIH, das gegebenenfalls mit der durch das Stadtmarketing ausgeschriebenen Sommeraktion „Sommerevents in Iserlohn“ verknüpft werden könnte. Weitere kommunale Kooperationspartner sollen in das Projekt eingebunden und frühzeitig angesprochen werden.

Jeweils von Donnerstagbis zum Sonntag

Jeweils von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag soll an vier Wochenenden eine thematische „Bespielung“ des Areals stattfinden. Abhängig von der Ausgestaltung des finalen Konzeptes sollen aber grundsätzlich auch Veranstaltungen unter der Woche möglich sein. Neben einem Aufenthaltsbereich mit Strand-Atmosphäre soll es außerdem eine Veranstaltungsfläche geben, auf der beispielsweise Aktionen wie ein Nachhaltigkeitstag, ein Foodmarkt oder digitale Schulungen stattfinden können. Freizeit-, Wissens- und Informationscharakter sollen auf diese Weise kombiniert werden, um den „Stadtstrand“ für eine sehr breite Zielgruppe attraktiv zu gestalten.

Für die vier Themenwochen sind die folgenden Themen angedacht: Freizeit, Kunst und Kultur/Nachhaltige Stadt/Innenstadt im Wandel und Arbeit, Bildung und Gesundheit. Für die vier Sonntage ist jeweils eine Ausgestaltung als Familientag geplant. Mit dem „Stadtstrand“ soll auch das Ziel verfolgt werden, digitale Ansätze einerseits auszuprobieren und andererseits den Bürgern näher zu bringen. Überhaupt sollen die Themenwochen auch dazu dienen, Interessierte aktiv in den Prozess zur Entwicklung des Areals mit einzubeziehen, gewissermaßen als kreative Form der Bürgerbeteiligung in Sachen Digitaler Wissenscampus. Dabei wird eine enge Kombination mit dem geplanten Stadtlabor anvisiert.

Als ein Baustein des Projektes Digitaler Wissenscampus soll der „Stadtstrand“ aus dem Modellprogramm „Smart Cities made in Germany“ mitfinanziert werden, in welches die Stadt Iserlohn im Jahr 2020 für einen Zeitraum von fünf Jahren aufgenommen wurde. Im Rahmen des Modellprogramms stehen für den Digitalen Wissenscampus für das Jahr 2021 insgesamt 150.000 Euro zur Verfügung, wovon ein Teil für das Angebot „Stadtstrand“ genutzt werden soll. Geplant ist die Vergabe des gesamten Veranstaltungsmanagements laut Drucksache an einen externen Betreiber, wobei die im Vorfeld erarbeiteten Ideen einfließen sollen, und die thematische Ausgestaltung in ganz enger Abstimmung mit den Projektpartnern erfolgen soll. Die Ausschreibung ist direkt im Anschluss an den Beschluss des Haushaltes geplant, voraussichtlich Anfang April 2021.

Nancy Schmidt (Grüne), Manuel Huff (Die Linke) sowie Anja Ihme (SPD) sprachen sich dafür aus, dass mit den Veranstaltungen auch gezielt Jugendliche angesprochen werden müssten, dabei solle der Kinder- und Jugendrat intensiv mit einbezogen werden. Um Jugendliche besser zu erreichen, seien auch Veranstaltungen im frühen Abendbereich sinnvoll. Das Thema „Jugendcafé“ könne ebenfalls eine Rolle spielen. Karl Fels (UWG) forderte generell, dass die gesamte Aktion Eventcharakter haben müsse, ein „verkopftes“ Konzept führe da nicht weiter.

Manuel Huff forderte zudem, sich Gedanken darüber zu machen, dass die Menschen dann auch tatsächlich auf das Gelände kommen. Denn da gehe ja keiner mal so zufällig vorbei. Das wiederum rief Eva Kirchhoff (CDU) auf den Plan. Es ärgere sie, wenn immer wieder so getan werde, als befinde sich der Stadtbahnhof samt dahinterliegendem Gelände „außerhalb der Stadt“. Christian Kohlstädt (Die Iserlohner) begrüßte die Planungen, sah allerdings die Gefahr von Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen wie etwa „Donnerstags am Markt“. Stadtbaurat Thorsten Grote wollte das mit der Aussage relativieren, dass da ja unterschiedliche Zielgruppen angesprochen würden. Michael Schmitt (CDU) ergänzte, dass eine Stadt der Größenordnung Iserlohns gewisse Überschneidungen durchaus vertragen könne und man wegen des sommerlichen Charakters des „Stadtstrandes“ nicht später ins Jahr ausweichen sollte.

Zweiter Regionale-Sternweiterhin im Visier

Schmitt betonte außerdem, dass mit dem Projekt die Bürgerbeteiligung in Sachen Wissencampus eine spürbare Beschleunigung erfahre. Es gebe viele Fördermöglichkeiten, daher müssten die „PS“ endlich auf die Straße gebracht werden.

Zur Gesamtentwicklung Digitaler Wissenscampus: Hier hat es inzwischen einen Abstimmungstermin mit der Südwestfalen Agentur bezüglich der weiteren Bearbeitung im Rahmen des Regionale-Prozesses gegeben. In Sachen Stadtlabor – eine Art stationäres Planungs- und Informationsbüro – gibt es zwei Überlegungen. Zum einen sei die Anmietung eines leerstehenden Ladenlokals denkbar oder eine Lösung im Rahmen des geplanten Co-Working-Space. Fortschritte gibt es auch beim Aufbau einer digitalen Beteiligungsplattform. Und im Rahmen des Projektes „a-BUS Iserlohn – New Mobility Lab“ wird ein Fahrzeug durch die Fachhochschule Südwestfalen gekauft und ein Fahrzeug durch die Märkische Verkehrsgesellschaft geleast. Näher beleuchtet wurde bereits das Thema Streckenführung, Haltestellen und Ladepunkt für die Fahrzeuge.