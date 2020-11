Ein Stück Heimat mitten in Iserlohn

Drei, vier mal mussten die Mitglieder des Aktionskreises gestern mit ihren Bollerwagen zwischen Lutherhaus und Reformierter Kirche hin und her laufen, um alle Figuren und Elemente der großen Krippe von hier nach dort zu bringen. Allein das (fast) lebensgroße Kamel hatte es transporttechnisch in sich. Gegen Mittag konnten sich die sieben Helfer schließlich an den Aufbau machen. Am kommenden Samstag muss alles fertig sein, denn dann wird die Krippe um 18 Uhr in einer Andacht mit Pfarrerin Mirjam Ellermann eröffnet – also coronabedingt im kleinen Rahmen.

Atmosphärischer Gegenpol zum Einkaufstrubel

„Wir haben ja generell das Dilemma, dass wir gerne aktiv sein und Menschen in unsere Kirche locken wollen, wegen Corona aber auf die Bremse treten müssen“, sagt Christof Wiedermann vom Aktionskreis Reformierte Kirche. Mehr als 2500 Besucher hatte die Krippe im vergangenen Jahr angezogen. In diesem Jahr wird es anders aussehen. Wegen der derzeit geltenden Verordnungen wird es wohl keine größeren Aktionen oder Konzerte geben – lediglich Andachten an den Freitagen. Das Corona-Konzept sieht vor, aus der Kirche mit zwei Eingängen eine Durchlaufkirche zu machen, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, die Krippe bei einem Rundgang zu erleben.

Wie immer, ergänzt Karin Schimmel, solle die Reformierte Kirche mit ihrer besonderen Atmosphäre auch ein Gegenpol zum weihnachtlichen Einkaufstrubel sein – so oft es geht und gerne auch bei den von der Stadt ins Auge gefassten langen Donnerstagen. „Wir sehen uns als Verlängerung des weihnachtlichen Alten Rathausplatzes“, sagt sie. Die Öffnungszeiten sind Dienstag von 15 bis 17 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag von 11 bis 13 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr, können aber noch erweitert werden.

Im vergangenen Jahr war die von der Stadt ausrangierte Krippe, die zuvor viele Jahre auf dem Alten Rathausplatz stand, die Initialzündung für den Aktionskreis, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, die verwaiste Reformierte Kirche wieder mit Leben zu füllen. Die Krippe sei ein riesiger Erfolg und Anlass gewesen, als Aktionsgruppe weiter zu machen.

Obwohl Corona im Laufe des Jahres immer dazwischen grätschte, war es dem Kreis gelungen, bis Ende Oktober Menschen anzuziehen. Ermutigend sei dabei die überwältigende Resonanz gewesen, die eindeutig besagt, dass die Kirche so wie sie ist als eine Art Kultur-Kirche zu erhalten. „Jeder Iserlohner, der hier war, hat eine persönliche Bindung zu diesem Haus“, sagt Karin Schimmel. Und auswärtige Besucher hätten von der Atmosphäre und den Möglichkeiten geschwärmt. „Es gibt einen großen Bedarf nach diesem Ort“, sagt Christof Wiedermann. Menschen kommen zum Beten, um zu sprechen, auszuruhen, und natürlich für Konzerte und andere Kulturangebote. Die multifunktionale Nutzung könne durchaus erweitert werden. Der Aktionsgruppe schwebt unter anderem eine Kooperation mit der Stadt vor, die hier eine extrem zentral gelegene Art Stadt- und Kulturinformation einrichten könnte. An Ideen und Engagement fehlt es nicht.

Gerettet wird die Kirche durch den großen ehrenamtlichen Einsatz des Aktionskreises, der in den vergangenen Monaten schon so viel möglich gemacht hat, vermutlich nicht. Es geht am Ende allein ums Geld. Die Versöhnungs-Gemeinde kann die Finanzierung des denkmalgeschützten und im heimischen Raum einzigartigen Gotteshauses nicht mehr tragen, weswegen immer wieder über alternative Nutzungen nachgedacht wird. Derzeit wird im Rahmen des Landesprojektes „Zukunft-Kirchen-Räume“ über ihre Zukunft beraten.

Erst kommt die gute Arbeit, dann folgt das Geld

Christof Wiedermann und der Aktionskreis gehen das Thema aber abgesehen von allen übergeordneten Planungen pragmatisch an. Die Reformierte Kirche – so viel stehe fest – sei als ein Stück Heimat und als Alltagskirche in der Fußgängerzone für Iserlohn unabdingbar und als solche zu erhalten. Die Hoffnung lautet: „Wenn wir gute Arbeit leisten, dann wird es auch Sponsoren geben, die uns finanziell unterstützen.“ Das hätte schon bei vielen segensreichen Kirchenprojekten, etwa dem „Lichtblick“, der Kantorei-Arbeit oder dem „Checkpoint“ auch funktioniert. Und daher wird der Aktionskreis auch weiter aktiv bleiben: „Erst kommt die gute Arbeit, dann folgt das Geld.“