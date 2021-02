Ein Tagesvater aus Leidenschaft

Tagesvater Nikolai Hebben betreut in seiner Kindertagespflege „Drachen und Einhörner“ in Drüpplingsen bis zu fünf Kinder, davon vier in Vollzeit und eins in Randzeiten.

Drüpplingsen. Quereinsteiger Nikolai Hebben hat den Wechsel vom Schreiner in die Kinderbetreuung „keine Sekunde bereut“.

„Ich bin Tagesvater aus Leidenschaft“, erklärt Nikolai Hebben. Er könne dabei das Kind im Manne ausleben. Mit seiner Frau Michaela, sie ist Diplom-Pädagogin und arbeitet im Sozialdienst eines Seniorenheims, sowie ihrer Tochter Emmi bewohnt er ein Haus, das er seit 2019 als Tagespflegeeinrichtung „Drachen und Einhörner“ betreibt. Das Gebäude verfügt über einen Gruppenraum, einen großen Garten und ein Wohnzimmer. Im Gruppenraum befindet sich eine Sprossenwand, ein Bällebad und kindgerechtes Mobiliar mit Matratzen und Spielmaterialien.

Nikolai Hebben ist Quereinsteiger und war zunächst Bauschreiner. Über die Elternzeit, in der er nach der Geburt der Tochter Emmi ein Jahr zuhause war, sei er auf den Geschmack gekommen: „Die Elternzeit war die schönste Zeit meines Lebens.“ Dann habe er sich in Wetter zum Tagesvater ausbilden lassen und beim Iserlohner Berufskollegen Andy Schade hospitiert. In der Zeit habe er seine Tochter Emmi dann in eine Tagespflege gegeben, sei aber damit nicht so glücklich gewesen. Jetzt, wo er als selbstständiger Tagesvater arbeite, könne er sie in seiner Kleingruppe mitbetreuen.

„Ich habe es keine Sekunde bereut“, sagt der Drüpplingser, der 2019 seine Kindertagespflegeeinrichtung „Drachen und Einhörner“ mit Platz für bis zu fünf Kinder an der Heidestraße eröffnete – in direkter Nachbarschaft zum Dorfgemeinschaftshaus.

Tagesvater in Zeiten der Pandemie? „Wir werden vom Iserlohner Jugendamt und dem AWO-Kindertagespflegebüro gut unterstützt. Deren Mittel sind aber begrenzt.“ Nikolai Hebben berichtet, dass er vor Weihnachten zunächst vom Landesjugendamt 30 Masken zum Zusammenbasteln erhalten habe und dann eine weitere Ladung mit 20 fertigen FFP2-Masken. Diese muss er bei Bring- und Abhol-Situationen der Eltern aufsetzen. „Das reicht hinten und vorne nicht.“ Wenn er mit den U-3-Kindern spielt und sie versorgt, verzichtet er darauf. „Mit Masken kriegen die Kinder nichts mit. Kinder brauchen unsere Mimik, dazu natürlich auch Gesten“, so seine Erfahrung. Hebben weiß aber auch, dass er einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt ist: „Besonders, wenn ich sie auf den Arm nehme und tröste oder ihnen die Windeln wechsle.“

Durch die erhöhte Sauberkeit und erforderlichen Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Corona habe er einen gestiegenen Mehraufwand beim Desinfizieren der Kontaktflächen und auch des gesamten Spielmaterials.

Nikolai Hebben kritisiert die unzureichenden Schutzkonzepte für das Personal in der Kindertagespflege und der Kindertagesstätten, das seiner Meinung nach stiefmütterlich behandelt wird. Das Personal alle zwei Wochen auf Corona zu testen, sei zu wenig. Die Mitarbeiter in der Tagespflege können sich ebenso wie die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten bis Ostern sechsmal auf Corona testen lassen. Er setzt seine volle Hoffnung auf die Impfungen, auch wenn es noch dauere, bis er und seine Berufskolleginnen und -kollegen an der Reihe seien.

Spielerisch soziales Miteinander einüben

Die Eltern seiner Tageskinder sind allesamt berufstätig. Die Betreuung in der Kleingruppe sei ideal, weil er sich den Kleinen individuell widmen kann, das soziale Miteinander spielerisch einzuüben. Seine dreieinhalbjährige Tochter Emmi ist ebenfalls dabei, aber mit den anderen kleineren Kindern sei sie teilweise unterfordert. Bei dem einen oder anderen Kind dauere die Eingewöhnung länger. Alle Kinder müssen sich an die Regeln halten, gegenseitige Rücksicht lernen beim Spielen und gemeinsamen Essen. Er bereitet ihnen täglich frische Mahlzeiten und Snacks selber zu. Von den Eltern weiß er, dass den größeren Kindern gemeinsame Kontakte und Freunde fehlen. „Kinder brauchen andere Kinder. Das kriege ich als Erwachsener nicht hin, was die zusammen machen.“

Generell hat sich das Angebot in der Tagespflege auch in Corona-Zeiten bewährt, berichtet Marion Battista, Koordinatorin bei der AWO: „In Iserlohn gibt es ein großes Betreuungsvolumen. Die Tagespflege-Angebote werden unglaublich gut angenommen in der Pandemiezeit. Sie haben den Vorteil der überschaubaren kleinen Gruppen. Sie dürfen im Gegensatz zu den Kindertagesstätten die kompletten Betreuungszeiten ausschöpfen.“

Kira Muth ist froh, dass ihr Sohn Anton sich bei Nikolai Hebben so gut aufgehoben fühlt: „Ich bringe meinen zweijährigen Sohn vor der Arbeit dahin und holte ihn satt und nach dem Mittagsschlaf ausgeschlafen ab und habe dann noch den Nachmittag mit ihm“, sagt die Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit. „Ich bin froh, dass wir ihn dort in Corona-Zeiten hingeben können. Er braucht feste Strukturen. Das ist total wichtig für das soziale Lernen und seine Sprachentwicklung.“ Kira Muth nennt den Tagesvater aus Drüpplingsen einen „Glücksfall“: „Er hat eine super feste Tagesstruktur. Das gibt den Kindern Sicherheit und Ordnung. Er geht mit den Kleinen viel nach draußen. Und er kocht toll. Da essen die Kinder andere Sachen als bei uns.“