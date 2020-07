Ein Teich als Oase der Entspannung

Iserlohn. Auch Familie Döring nimmt an unserer Aktion #HeimatOase teil und führt uns durch ihren Garten.

Im Rahmen unserer Aktion „#HeimatOase“ hat auch Familie Döring uns auf eine virtuelle Führung durch ihren Garten mitgenommen, in dem sich nicht nur die Familie selbst sichtlich wohl fühlt. Es summt und brummt, denn die große Blütenpracht lockt vor allem Bienen und Hummeln, aber auch Schmetterlinge an. Das Plätschern des Wassers im Teich sorgt nicht nur für Entspannung bei Familie Döring, hin und wieder entspannt auch eine Eidechse auf den Seerosenblättern im Teich. Bis ins kleinste Detail ist der Garten dekoriert mit Steinen, Figuren und Lichterketten, eine Sitzecke an der „Wichtel-Hütte“ lädt ebenfalls zum Verweilen ein – eine echte Oase eben. Mit ihrem Beitrag nimmt Familie Döring ebenfalls an der Verlosung eines 250-Euro-Gutscheins zum Abschluss unserer Sommeraktion teil.

Aktion läuft noch bis Ende Juli weiter – Beiträge erwünscht

Noch bis Ende Juli können auch Sie uns Bilder – vorzugsweise Videos – aus Ihrem grünen Paradies im eigenen Garten schicken, die wir auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen möchten. Zum Ende der Sommeraktion verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 250-Euro-Gutschein von Hagebau Holz&Bau Iserlohn. Ihren Beitrag schicken Sie bitte per E-Mail (bei größeren Dateien empfehlen wir Dienste wie WeTransfer) an redaktion@ikz-online.de Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Video oder Ihre Fotos bei uns veröffentlicht werden und Ihr Name genannt wird. Bei der Verlosung des Gutscheins ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Das „#HeimatOase“-Video von Familie Döring ist ab sofort – wie alle anderen Beiträge zu unserer Sommer-Gewinnaktion – auf www.ikz-online.de zu sehen und zudem auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen zu finden.