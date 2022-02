Ein Überzeugungs-Sauerländer, der in Iserlohn mit anpackt

Iserlohn. FH-Automotive-Student Jan Sulitze ist nebenbei ehrenamtlich aktiv und möchte aus seiner Wahl-Heimat nicht mehr weg.

Als „gutes Beispiel für bürgerschaftliches und hochschulpolitisches Engagement“ stellt die Fachhochschule Südwestfalen anlässlich der aktuellen „Wochen der Studienorientierung“ Jan Sulitze vor.

Denn der 23-jährige Student des Studiengangs Automotive sei, so heißt es in einer Pressemitteilung, „nicht nur ein Aktivposten“ für die FH am Frauenstuhlweg, sondern auch für seine Wahl-Heimat. Eigentlich kommt Sulitze aus Plettenberg und ist erst zum Studium nach Iserlohn gezogen. Mittlerweile hat er hier aber seinen Lebensmittelpunkt gefunden – und das liegt nicht nur an seiner Liebe zur Natur und den Wäldern.

Fachabitur war Initialzündung für das weitere Leben

Mit seinem Leben in Plettenberg war er zuvor auch ganz zufrieden. Nach dem Besuch der Realschule begann Sulitze eine Lehre zum Werkzeugmechaniker. Als seine Mitschüler auf der Berufsschule alle vom „Fachabi“ sprachen, dachte er sich: „Ich probier’s auch mal.“ Gedacht, getan, und das bestandene Fachabitur war die Initialzündung für den weiteren Lebenslauf. „Ich habe Blut geleckt und gemerkt, was in mir steckt.“

Die Lehre wird schließlich ordnungsgemäß beendet, und ein halbes Jahr später schreibt er sich im Fachbereich Maschinenbau an der Fachhochschule Südwestfalen ein. „Nachdem das Fachabitur so gut geklappt hat und viele Freunde ein weiterführendes Studium planten, dachte ich mir, das versuchst du jetzt auch mal.“ Er stamme zwar nicht aus einem Akademikerhaushalt, aber ein Studium sei keine Zauberei. „Denn wenn ich wirklich mehr über Technik und die Zusammenhänge wissen will, muss es schon ein Studium sein. Ab und zu mal ein bisschen Mut ist wichtig“, meint Sulitze rückblickend.

Da er Autos im Allgemeinen und Getriebe im Besonderen „unglaublich interessant“ findet, wird es der Studiengang Automotive an der Fachhochschule Südwestfalen. „Über die FH Dortmund habe ich mich auch informiert. Die war mir aber zu groß, und mir hätten die Berge und Wälder gefehlt.“ An der Hochschule und in Iserlohn wird Jan Sulitze schnell heimisch. Hier findet er alles, was er braucht: eine FH, die ihn fordert, die richtige Umgebung für sein Hobby, das Marathonwandern, und eine Stadt, die sein Engagement gut gebrauchen kann.

Als studentische Hilfskraft bei Kirchhoff Automotive

Parallel zum Studium arbeitet er derzeit als studentische Hilfskraft bei Kirchhoff Automotive und hofft, dort auch nach dem Studium eine Anstellung zu finden. Aber vielleicht kommt auch ein anschließendes Masterstudium infrage, „natürlich in Iserlohn an der FH“.

Studium und dazu noch Sport als Ausgleich reichen Jan Sulitze aber nicht. Er möchte sich einbringen in die Gesellschaft und wird 2020 Gründungsmitglied von „Bürger helfen Bürgern“, wo er bis heute als ehrenamtlicher Fahrer bei der Abholung von Lebensmitteln im Einsatz ist. Und er engagiert auch in der studentischen Selbstverwaltung an der Fachhochschule Südwestfalen. Als Mitglied der Linken ist er zudem auch kommunalpolitisch aktiv und unter anderem als sachkundiger Bürger im Iserlohner Feuerwehrausschuss sowie im Digitalisierungsausschuss des Märkischen Kreises.

Aktiv werden und Dinge selber in die Hand nehmen

Und was ist seine Motivation für das ganze Engagement? „Immer nur zu denken, man müsste mal was machen, führt zu nichts. Man muss aktiv werden und die Dinge selber in die Hand nehmen. Das gilt für die persönliche Weiterentwicklung ebenso wie für politischen und gesellschaftlichen Einsatz“, ist er überzeugt. In Iserlohn hat Jan Sulitze seinen Platz gefunden. Wegziehen ist für ihn keine Option: „Ich bin Sauerländer aus Überzeugung und brauche die Berge und den Wald.“

