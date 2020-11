Ein Zeichen der Heimatliebe

Sie kommen nicht aus Deutschland, sondern von sehr weit weg. Dennoch wurzeln sie nun in Iserlohn und können hier sehr groß werden. Die Rede ist von 25 Mammutbäumen, die am Samstag auf dem Fröndenberg unweit des Danzturms gepflanzt wurden. Und diese Pflanzung hat durchaus Symbolcharakter, denn sie wurden von zehn Migrantenorganisationen in die Erde gebracht, auf die das Bild von den Mammutbäumen durchaus zutrifft. Auch sie kommen nicht von hier, fühlen sich inzwischen aber, ganz gleich ob aus Marokko, Russland, Syrien oder der Türkei, inzwischen in erster Linie als Iserlohner. „Ihre Wurzeln liegen woanders, sie haben aber hier eine neue Heimat gefunden und wollen ihren Teil zu einem gelungenen Miteinander in Iserlohn beitragen“, sagt Silke Ewald, die im Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises die Migrantenselbstorganisationen unterstützt.

Ewald: „Großer Beitrag für die Gesellschaft“

Migrantenselbstorganisation – das ist ein sperriges Wort, meint aber einfach die Vereine, Verbände und Initiativen von Zuwanderern, die ihre Kultur wahren und damit einen entscheidenden Beitrag für eine vielfältige und offene Gesellschaft leisten. Sie dienen vielen Neuzugewanderten als Anlaufstelle und bieten ihnen eine Orientierungshilfe in der Gesellschaft. Für das Kommunale Integrationszentrum sind die MSOs wichtige Multiplikatoren und Partner bei der Integration. Auch in Iserlohn steht Silke Ewald zusammen mit dem Integrationsrat der Stadt in ständigem Austausch mit den verschiedenen MSOs und hat einen regelmäßig tagenden runden Tisch eingerichtet. „Sie leisten einen unglaublich großen Beitrag für die Gesellschaft“, sagt sie. Nicht nur, weil sie sich für mehr Teilhabe der Migranten einsetzen, sondern weil sie ganz selbstverständlich und oft im Verborgenen in Sport und Kultur wichtige Arbeit leisten, damit gerade Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft ankommen. Und das, wie sie betont, auf sehr offene, transparente und aufgeschlossene Weise.

Zehn Iserlohner MSOs haben sich Samstag an der Aktion beteiligt (siehe Infokasten), die eher aus der Not heraus geboren wurde. Denn Corona hat auch für die MSOs Einiges verhindert. Feste und Begegnungen waren nicht mehr möglich, weswegen man sich für diese Pflanzaktion als Zeichen nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für Heimatliebe entschieden habe.

Joithe: „Heimat und Zukunft mitgestalten“

Was Stadtförsterin Julia Borghoff, die am Samstag die Pflanzaktion mit Werkzeug und Know-How anleitete, sehr freute. Sie hat dafür eine kleine Fläche direkt an dem breiten Weg von der FH zum Danzturm ausgesucht, auf der sie vertrocknete Fichten abholzen musste. Dort werden die Mammutbäume, die ihren Namen von ihrer immensen Größe haben, nun gut sichtbar wachsen können. Bei der Aufforstung der vielen durch den Klimawandel kahl gewordenen Stellen seien diese Bäume eine willkommene Spende.

Einer, der nicht zu den Migranten zählt, aber dennoch gerne mit angepackt hat, ist Bürgermeister Michael Joithe. Bäume pflanzen, sagt er, sei ihm schon immer wichtig gewesen. Bereits im Vorwahlkampf habe er sich an dem Projekt „Plant the Planet“ beteiligt und mehrere Pflanzaktionen durchgeführt. In diesem Fall sei die Kombinationen mit den Migrantenselbstorganisationen aber besonders reizvoll – ein deutliches Zeichen, dass sie ihre neue Heimat und eine gemeinsame Zukunft aktiv mitgestalten wollen.