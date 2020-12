Einblicke in den Alltag einer Iserlohner Isolierstation

Es sind die Bilder von Demonstrationen, bei denen Menschen dicht gedrängt ohne Mund-Nasen-Schutz gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestieren, und auch die Posts und Kommentare der Pandemie-Leugner in sozialen Medien, die Denise Schwenzcke wütend und fassungslos machen. Denn sie erlebt tagtäglich die teils schweren Covid-19-Verläufe, die Einsamkeit der Patienten und die Hilflosigkeit der Angehörigen.

Die 27-Jährige ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, arbeitet seit sechs Jahren im Agaplesion Evangelischen Krankenhaus Bethanien. Schon lange vor Corona war sie auf der Station 21, der Station für Innere Medizin, Gastroenterologie und Kardiologie tätig. Zwischenzeitlich war sie in die Funktionsdiagnostik des Herzkatheterlabors gewechselt, ist aber im Oktober wieder zurückgekehrt in die Pflege auf der „21“, wie sie und ihre Kollegen die Corona-Isolierstation nennen. „Die Leugner und Gegner würde ich gern mal einen Tag zu uns einladen, damit sie wissen, was Sache ist“, sagt die gebürtige Hagenerin, die heute in Hemer lebt.

Auch das eigene Befinden wird genau beobachtet

Wenn sie und ihre Kollegen ihren Dienst beginnen, steht zunächst einmal ein Selbst-„Screening“ auf dem Programm: Temperatur messen, eventuelle Symptome wie Husten, Fieber und dergleichen dokumentieren. Die Übergabe von Früh- zu Spätdienst wird derzeit nur von jeweils zwei Personen erledigt, um die Kontakte auch untereinander weitestgehend zu verringern beziehungsweise zu vermeiden. „Wir machen auch zeitversetzt Pause, lüften so viel wie möglich, halten Abstand und tragen FFP2-Masken“, zählt sie die neuen Regeln auf, die das Virus nach sich zieht.

Geht es zu einem Patienten ins Zimmer, bedeutet das jedes Mal von Neuem: Haube auf den Kopf, Schutzbrille und ein zusätzliches Visier vor die Maske, Handschuhe und Kittel anziehen, Überzieher über die Schuhe. Zwei bis drei Minuten nimmt dies etwa in Anspruch – wenn man routiniert ist, dazu kommt die Handdesinfektion. Jedes Mal. Auch, wenn beispielsweise der betagte Demenzkranke, der gerade gar nicht versteht, wo er ist und was die ganze Schutzkleidung soll, hinter der Tür „nur“ sein Essen bekommt. „Man überlegt sich genau, ob man alles hat, was man im Zimmer braucht, weil man sich ja sonst wieder neu aus- und anziehen müsste“, sagt Denise Schwenzcke. Durch die Schutzkleidung komme das Pflegepersonal häufig ins Schwitzen, dafür stünden aber ausreichend Wechsel-Dienstkleidung und eine eigene Dusche zur Verfügung.

Nicht nur Kittel, Maske und so weiter machen ihr und den Kollegen die Arbeit „am Menschen“ deutlich schwerer – auch das Emotionale falle weitestgehend weg. Die Umarmung, wenn die Patientin weint, ein liebevolles Streicheln des Covid-Kranken, der verzweifelt ist – all das ist unmöglich. „Das tut weh“, sagt Denise Schwenzcke, die hinter ihrer Schutzkleidung kaum zu erkennen ist. Auch ihre Stimme klingt hinter Maske und Visier ganz anders als ohne. „Sonst wissen die Patienten: Da kommt Schwester Denise, jetzt stelle ich mich jedes Mal neu vor.“ Damit sind Ärzteschaft und Pflegepersonal die einzigen direkten Kontaktpersonen während eines Aufenthaltes auf der „21“. Dort arbeiten zurzeit keine Stationshilfen, die beispielsweise die Mahlzeiten ins Zimmer bringen, und auch die ehrenamtlichen „Grünen Damen“ dürfen den hermetisch abgeriegelten Bereich im Bethanien-Krankenhaus nicht betreten. „Sie sind sehr einsam“, bedauert Denise Schwenzcke.

„Bestellservice“ für die Patienten

Patienten dürfen natürlich ihre Handys mitbringen und so den Kontakt zu Angehörigen halten, doch nicht jeder besitzt eines. „Für sie schalten wir ein Telefon im Zimmer frei. Angehörige rufen auch uns an, sprechen mit den Ärzten“, fasst die junge Frau zusammen. Sie und ihre Kollegen wollen ihren Schützlingen die Zeit auf der „21“ so angenehm wie möglich gestalten, nehmen daher auch Bestellungen auf. „Wir geben alle Wünsche an die Angehörigen weiter – ob es Wäsche oder Bücher sind. Auch versuchen wir, gerade bei älteren Patienten, herauszufinden, was sie früher gern gemacht haben. So kann es zum Beispiel ein Rätselheft sein, das den Demenzpatienten an ein Stück Vergangenheit erinnert und ihm ein Stück Vertrautheit gibt.“

Die Krankheitsverläufe, die sie bisher erlebt hat, seien sehr unterschiedlich, ebenso wie die Symptome – das Tückische am Virus. Auch die Inkubationszeit, also die Zeitspanne zwischen Ansteckung und Ausbruch variiere. Die 18 Betten, die bei Bedarf noch aufgestockt werden könnten, sofern ausreichend Personal zur Verfügung steht, waren bisher von Älteren und Jüngeren gleichermaßen belegt, auch Schwangere und eine frisch gebackene Mutter mit einem Neugeborenen wurden bereits auf der „21“ betreut. Ein Patient, der zurzeit dort behandelt werden muss, liegt bereits seit mehr vier Wochen auf der Isolierstation.

„Wir sind ja nicht das Fachkrankenhaus für schwerste Beatmungsfälle, die werden dann beispielsweise in die Lungenklinik nach Hemer oder weiter nach Dortmund verlegt“, erklärt Tine Droste von der Bethanien-Unternehmenskommunikation. Mit Blick auf Infektionen in den eigenen Reihen sagt sie: „Wir haben inzwischen einen Krankenstand, der das Planen sehr schwer macht. Wäre die Mannschaft speziell auf der ,21’ nicht so enthusiastisch, hätten wir sicher alle schon einige graue Haare mehr“, lobt sie.

Pflegebereichsleiterin Edith Laskowski erklärt: „Die Mannschaft ist spitze. Du musst richtig gute Kollegen haben, sonst wäre das alles nicht machbar!“ Im Gegensatz zu hitzigen Diskussionen in den Medien über andere Häuser in Deutschland werde niemand zur Arbeit gelassen, der positiv getestet sei. „Als die Zahlen wieder extrem gestiegen sind, hatten wir über eine räumliche Veränderung der Isolierstation innerhalb unseres Hauses nachgedacht, aber die Mannschaft der ,21’ hat sich dafür stark gemacht, alles beim Alten zu lassen, und ist jetzt so eingespielt, dass diese Idee ganz schnell wieder verworfen wurde.“

Nerven- und geistige Nahrung von den Kollegen

Für das Foto ausnahmsweise ohne Maske kann Denise Schwenzcke ihre Freude über die süßen Grüße ihrer Kollegen von der Frühgeborenenstation richtig zeigen. Foto: Jennifer Katz

Durch die Größe des Krankenhauses, so Denise Schwenzcke, sei es ohnehin eine „Bethanien-Familie“, doch die Beschäftigten der „21“ hätten seit Beginn der Pandemie einen noch stärkeren Zusammenhalt. „Wir unterstützen uns, denken genau drüber nach, mit Schniefnase zur Arbeit zu gehen oder nicht“, sagt sie. Wenn Kollegen in Quarantäne oder sogar infiziert sind, werde für sie eingekauft. „Unsere stellvertretende Stationsleitung hat ihnen auch ,Seelenwärmer-Pakete’ geschickt, mit einer lieben Karte. Und die Kollegen von der Frühgeborenenstation haben uns heute einen Teller mit Süßigkeiten und einem Dank gebracht, da haben wir uns riesig gefreut“, erzählt die Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Sie selbst hat keine Angst, aber Respekt davor, selbst an Corona zu erkranken. „Die Gefahr, sich in einem Supermarkt zu infizieren, ist deutlich größer“, sagt sie. Es sei eben nicht absehbar, welche Langzeitfolgen Covid-19 mit sich bringe. Deshalb setze sie viel Hoffnung in die Impfstoffe, deren Zulassung dieser Tage beantragt wurde. Tine Droste fügt an: „Unser Elektiv-Geschäft mussten wir insbesondere jetzt im Herbst und Winter deutlich einschränken.“ Will heißen: Einige Operationen oder Untersuchungen, die nicht zwingend erforderlich sind, wurden gestrichen, es stehen noch einige Betten außerhalb der „21“ zur Verfügung, so dass die Notfallversorgung gesichert ist. „Das liegt auch an den hohen Personalausfällen, die zum Teil der Jahreszeit oder auch Krankheiten geschuldet sind sowie den Ausfällen aufgrund der Quarantänemaßnahmen. Hinzu kommt natürlich die extreme Zusatzbelastung, die durch den Mehraufwand der Schutzmaßnahmen entsteht, so dass unser einsatzfähiges Personal schlichtweg nicht in der Lage ist, sich um eine größere Anzahl von Patienten zu kümmern.“ Was die Lockerungen der Corona-Regeln über die Feiertage nach sich ziehen, darüber will man im Bethanien gar nicht nachdenken.

Dennoch sagt Denise Schwenzcke, und das meint die Vollblut-Krankenpflegerin ernst: „Ich komme jeden Tag gern zur Arbeit, auch wegen unseres tollen Teams.“