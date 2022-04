Einbrecher über Feiertage auf Beutezug

Iserlohn. Polizei vermeldet mehrere Vorfälle während der Ostertage

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 1 und 19.10 Uhr versucht, die Haustür eines Einfamilienhauses an der Nordstraße aufzubrechen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, habe gegen 2.30 Uhr ein Hund im Haus angeschlagen, was mit dem Einbruchversuch in Zusammenhang stehen könnte. Erst am Abend bemerkte ein Bewohner Schäden an der Haustür.

Zwischen Donnerstag- und Samstagmittag hatte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße verschafft und eine Geldkassette mit Bargeld, Uhren und Schmuck von geringem Wert entwendet. Einen weiteren Einbruch gab es am Donnerstag zwischen 7.20 und 22.30 Uhr am Sebastian-Kneipp-Weg. Die Täter öffneten eine Nebeneingangstür, durchsuchten die Wohnung und nahmen Schmuck, ein MacBook Pro und einen HP-Laptop an sich.

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag Kleidungsstücke aus einem Keller an der Nordstraße. Zwischen Karsamstag und Ostermontag versuchte mindestens ein Täter an der Raiffeisenstraße vergeblich in ein leerstehendes Industriegebäude einzubrechen.

Während sich eine 67-jährige am Samstag im Bad ihrer Wohnung an der Grüner Talstraße aufhielt, nahm sie um kurz vor 5 Uhr eine dunkle Gestalt vor der Haustür wahr. Die Frau holte ihr Telefon aus dem Nebenzimmer, schloss sich im Bad ein und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, standen eine Außentür und mehrere Schränke und Schubladen auf. Der Täter nahm eine Handtasche an sich.

