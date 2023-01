Unbekannte sind in einen Keller am Dördelweg eingebrochen.

Kriminalität in Iserlohn Einbruch am Dördelweg in Iserlohn

Iserlohn. Der Vorfall am Dördelweg in Iserlohn ereignete sich vermutlich am vergangenen Wochenende. Das ist passiert und dies haben die Diebe entwendet.

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in einen Kellerraum eines Hauses am Dördelweg in Iserlohn eingebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Die Täter brachen dafür ein Vorhängeschloss auf.

+++Lesen Sie auch: So geht es am Schillerplatz in Iserlohn weiter

Anschließend entwendeten sie aus dem Inneren des Hauses unter anderem einen Computer, eine Bohrmaschinen, Schraubwerkzeug, eine Akku-Flex und eine Stichsäge. Täterhinweise liegen bisher nicht vor und werden unter 02371/9199-0 entgegengenommen.

+++Ebenfalls interessant: Schützen in Sümmern machen Frauen zu Offizieren

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn