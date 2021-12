Einbruch bei Kaufland in Iserlohn gescheitert

Iserlohn. Der Alarm vertrieb wohl die Täter an der Raiffeisenstraße

In der Nacht auf Montag ist es laut ersten Angaben der Polizei zu einem Einbruchsversuch bei Kaufland an der Raiffeisenstraße in Iserlohn gekommen. Im Einsatzbericht der Polizei ist der Vorfall für 0.58 Uhr notiert. Demnach versuchten Unbekannte zunächst durch Oberlichter auf dem Dach in das Gebäude zu gelangen – so zumindest legen es die Schäden hier nahe. Vermutlich im Anschluss schnitten sie ein Stück des geteerten Flachdaches auf, gelangten so nach ersten Polizeiangaben aber nur in eine Zwischendecke. Der ausgelöste akustische und auch optische Alarm vertrieb die Unbekannten schließlich, eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos. Beute machten die Täter offenbar keine. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden unter 02371/9199-0.