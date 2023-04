Einbruch in ein Iserlohner Hochhaus: Täter stehlen Bargeld

Iserlohn. Bisher liegen keine Hinweise zu den Tätern vor. In der Straße Zur Sonnenhöhe hebelten die Einbrecher die Tür auf.

Unbekannte Täter sind in einem Hochhaus in der Straße Zur Sonnenhöhe sind zwischen Montag, 3. April, und Freitag, 7. April, in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter hebelten dazu die Wohnungstür auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Aus der Wohnung wurden eine Spielekonsole und Bargeld gestohlen. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter 02371/91990 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

