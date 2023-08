Unbekannte sind in Iserlohn in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Polizei Einbruch in Iserlohn: Diebe klauen unter anderem Geschirr

Iserlohn. Wie die Polizei berichtet, sind unbekannte Täter in Iserlohn in einen Keller eingebrochen. Aus dem Inneren stahlen sie nicht nur Geschirr.

Über ein Fenster haben sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstag, 24. August, auf Freitag Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Turmstraße in Iserlohn verschafft. Aus dem Inneren entwendeten sie Spirituosen, Kleidung, Geschirr und Dekoartikel, berichtet die Polizei. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

