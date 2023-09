Einbruch in Iserlohn: Einfamilienhaus komplett durchwühlt

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Iserlohn eingedrungen.

Iserlohn. Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Iserlohn Schmuck und Bargeld gestohlen. Sie durchwühlten alle Räume.

Unbekannte Einbrecher sind am Montag in Iserlohn am helllichten Tagen in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Laut Polizeibericht hebelten die unbekannten Täter zwischen 9.30 und 12.30 Uhr ein Gartentor und die Terrassentür auf, bevor sie die Schränke im Innern des Hauses durchwühlten. Außerdem rissen sie eine Gegensprechanlage aus der Wand und zerstörten sie. Die Täter verschwanden mit Schmuck und Bargeld.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Weitere Tipps und Hinweise gibt es auch auf www.polizei-beratung.de.

In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter 02371/9199-0.

