Einbruch in Iserlohn: Räucherofen aus Keller gestohlen

Iserlohn. Ein Einbrecher in Iserlohn hat ungewöhnliche Beute gemacht: Aus dem Keller eines Wohnhauses ließ er unter anderem einen Räucherofen mitgehen.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Iserlohn hat ein unbekannter Einbrecher ungewöhnliches Diebesgut erbeutet: Laut Polizei entwendete der Täter in dem Gebäude an der Straße An der Schlacht in der Nacht von Sonntag auf Montag unter anderem Angelausrüstung, einen Räucherofen und Werkzeuge zur Fleischverarbeitung. Er war durch Gewalteinwirkung in drei Kellerräume eingedrungen.

Hinweise auf den Täter lagen zunächst nicht vor.

