Unbekannte erbeuteten Wertsachen in einem Haus an der Untergrüner Straße.

Einbruch Einbruch in Iserlohn: Täter erbeuteten Wertsachen

Iserlohn An der Untergrüner Straße in Iserlohn sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. Das war die Beute.

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagmorgen, 19. November, gegen 04:30 Uhr über eine angrenzende Lagerhalle Zutritt zu einem Haus an der Untergrüner Straße in Iserlohn.

Die Bewohnerin erwachte durch laute Geräusche und hielt Nachschau. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und ein Portemonnaie. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

