Einbruch in Iserlohn: Täter fast auf frischer Tat erwischt

Beinah auf frischer Tat ertappt worden sind Einbrecher in Iserlohn-Sümmern am Dienstag.

Sümmern Eine Mitarbeiterin einer Firma in Iserlohn-Sümmern sah noch, wie vier Einbrecher aus einem Fenster kletterten. Den Tätern gelang die Flucht.

Gerade noch rechtzeitig flüchten konnten vier Einbrecher in Sümmern am Dienstag. Das Quartett brach laut Polizei gegen 22.40 Uhr in eine Firma an der Straße Langer Brauck ein. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus. Eine Mitarbeiterin eilte zur Firma und sah die Einbrecher aus einem Fenster klettern.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Wie die Polizeibeamten feststellten, hatten die Einbrecher eine Scheibe eingeworfen. So konnten sie das Fenster öffnen und in das Gebäude klettern. Das eigentlich immer verschlossene Firmentor stand offen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.

