An der Ladentür sind Unbekannte in Iserlohn bei ihrem Einbruchsversuch gescheitert.

Blaulicht Einbruch in Iserlohn: Unbekannte scheitern an Ladentür

Iserlohn. An der Tür eines Geschäfts für Heimtierbedarf sind Unbekannte in Iserlohn bei ihrem Einbruchsversuch in der Nacht auf Mittwoch gescheitert.

Am Bädeker Platz in Iserlohn versuchten Unbekannte laut Polizeibericht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Geschäft für Heimtierbedarf einzubrechen.

Sie hebelten dafür mehrfach an der Schiebetür. Die Täter gelangten aber nicht ins Innere, so die Polizei.

