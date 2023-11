Die Polizei in Iserlohn ermittel nach einem Wohnungseinbruch in Gerlingsen.

Iserlohn. Auf eine PlayStation hatten es Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Iserlohn-Gerlingsen abgesehen. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Einbrecher haben in Iserlohn am Donnerstag eine PlayStation gestohlen. Laut Polizei brachen die unbekannten Täter zwischen 5 und 12.30 Uhr gewaltsam die Tür zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Hagebuttenweg auf. Hinweise auf die Täter lagen zunächst nicht vor.

