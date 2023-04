Einbruchsversuch im Iserlohner MVG-Kundencenter gescheitert

Unbekannte haben versucht in das MVG-Servicecenter in Iserlohn einzubrechen.

Iserlohn. Unbekannte haben versucht sich Zugang zum MGV-Kundencenter in Iserlohn zu verschaffen. Der Versuch scheiterte jedoch: Sie kamen nicht ins Innere.

Einen versuchten Einbruch in Iserlohn meldet jetzt die Polizei.

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag haben unbekannte Täter versucht in den Verkaufsraum des MVG-Kundencenters am Konrad-Adenauer-Ring einzubrechen. Laut Bericht der Polizei sind an der Eingangstür mehrere Schäden zu erkennen. Ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn