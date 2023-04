Einbrüche in Iserlohn: Erwischter Täter konnte noch flüchten

Mehrere Einbrüche sind in Iserlohn am Wochenende begangen worden.

Iserlohn. Drei Wohnhäuser in Iserlohn sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Ein Täter wurde von Anwohnern erwischt, konnte aber flüchten.

Drei Einbrüche vom Wochenende meldet die Polizei in Iserlohn.

Bewohner eines Einfamilienhauses am Hülsebuschweg erwischten am Samstag kurz vor 10 Uhr einen Einbrecher in ihrem Haus auf frischer Tat. Sie hörten laute Schläge, dann bellten die Hunde los und eine Bewohnerin traf auf den Fremden. Der sagte laut Polizeibericht etwas in einer fremden Sprache und flüchtete. Die Bewohner holten die Polizei. Der Unbekannte wurde auf etwa 20 bis 30 Jahre und eine Größe von 1,70 Meter geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und kurze, braune Haare. Er trug dunkle Kleidung.

Offenbar hatte er ein Fenster aufgehebelt und gelangte so in das Haus, wo er Möbel durchwühlte. Zur möglichen Beute konnten zur Zeit der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren.

Diverse Gegenstände aus Keller gestohlen

Am Sonntag zwischen Mitternacht und 10 Uhr wurde in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Mendener Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter brach mehrere Kellerabteile auf und entwendete diverse Gegenstände, unter anderem Getränkeflaschen, kiloweise Kaffee, den Deckel einer Kühltruhe, einen Wäschekorb, Wein, eine Fahrradluftpumpe, einen Reisekoffer, eine Stichsäge, ein Staubgebläse, ein Bohrerset, einen Schlagbohrer und ein Schleifgerät.

Bereits in der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein Wohn- und Gewerbehaus Im Kurzen Busch eingebrochen, wie die Polizei weiter berichtet. Die Täter konnten ein Fenster aufbrechen und entwendeten diverse Werkzeuge und Metallwaren. Außerdem wurden mehrere Container aufgebrochen. Die Polizei sicherte Spuren.

Polizei berät Mieter und Hauseigentümer

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Zeugenhinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Polizei Iserlohn unter Telefon 02371/9199-0 entgegen.

