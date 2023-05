Einbrüche in Iserlohn: Geschäfte und Werkstätten durchwühlt

Iserlohn. Über das lange Wochenende kam es in Iserlohn zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren unter anderem Geschäfte, Werkstätten und eine Schule.

Nach dem langen Wochenende berichtet die Polizei Iserlohn von mehreren Einbrüchen.

An einem Wohn- und Geschäftshaus an der Wermingser Straße hebelten unbekannte Täter über das Wochenende die Haustür und mehrere Innentüren auf. So verschafften sie sich Zugang zu einem Blumenladen und einer Boutique. Sie durchwühlten die Geschäfte, öffneten gewaltsam eine Kasse und stahlen Kleingeld und Kleidungsstücke. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Samstag gegen 20.10 Uhr gelangten zwei Unbekannte in das Innere des Neubaus der Carl-Sonnenschein-Schule an der Wilhelm-Ax-Straße. Laut Polizei handelte es sich um Jugendliche. Sie flüchteten auf E-Scootern in Richtung Gertrudisstraße. Im Inneren der Schule lag ein Beamer samt Zubehör auf dem Boden. Möglicherweise wurde er zum Abtransport vorbereitet.

In eine Autowerkstatt an der Bassestraße brachen ebenfalls unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in eine Autowerkstatt ein. Sie hebelten eine Tür auf und flüchteten mit einer Kasse samt Bargeld.

Ebenfalls eine Werkstatt war das Ziel von Einbrechern an der Almeloer Straße zwischen Samstagabend und Montagmittag. Sie warfen eine Scheibe eingeworfen, um in das Gebäude zu gelangen. Ein Testgerät wurde gestohlen.

Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen wurde in das Sozialkaufhaus an der Leckingser Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld.

