Einbrüche in Iserlohn: Kupferleitung und Werkzeuge gestohlen

Aus Wohnhäusern in Iserlohn haben Einbrecher in den vergangenen Tagen unter anderem Werkzeug und Fahrräder gestohlen, berichtet die Polizei.

In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher demnach in ein derzeit unbewohntes Haus an der Hansbergstraße eingebrochen. Sie kletterten auf ein Gartenhaus an der Rückseite, schnitten ein Loch in ein Fenster im Obergeschoss und gelangten so in das Gebäude, das derzeit renoviert wird. Als der Inhaber am Dienstag gegen 6.30 Uhr zu seiner Baustelle kam, war alles durchwühlt und es fehlten diverse Baumaterialien wie Kupferleitungen, diverse Werkzeugmaschinen wie Motorsense, Fuchsschwanz, Sägen, Bohrmaschinen, Vorschlaghammer, Heizgerät und ein iPad.

Außerdem wurden aus dem unverschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Echelnteichweg zwei Kinderfahrräder gestohlen. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 9199-0.

