Eine Fußmatte und Unterricht am Klavier

Iserlohn. Die Gewinnzahlen des Lions-Kalendes für den 21. Dezember.

Der „Endspurt“ der diesjährigen Adventszeit hat begonnen. Für alle, die nicht an den Festtagen in Not- und anderen Diensten beschäftigt sind, beginnen die letzten Arbeitstage vor Weihnachten, die für manche noch jede Menge Stress mit sich bringen. Soviel ist sicher: Spätestens am Nachmittag des Heiligen Abends wird der Blick auf das Fest gerichtet, kehrt hoffentlich Ruhe ein. Bis es soweit ist, sind noch vier Türchen am Lions-Adventskalender zu öffnen, eines davon heute.

Hier finden Sie die Gewinnzahlen für den 21. Dezember. Eine Fußmatte der Marke „Rizz Urban silber“ in den Maßen 58 cm mal 36 cm von Rolladen Brey: 4831; ein Gutschein über eine mechanische Fenstersicherung von Tischlerei Brükkenkamp: 4000, 5071; zwei Theaterkarten für die „Zauberflöte reloaded“ am 7. Mai vom Iserlohner Parktheater: 4649; zwei Theaterkarten für „Mnozil Brass“ am 29. Mai vom Iserlohner Parktheater: 5397; ein Monat Klavierunterricht von Musikschule Gröhlich: 3578; ein Warengutschein über 25 Euro von Landmarkt Drepper: 5449, 5668, 3990, 2559.

Außerdem gibt es diese täglichen Gewinne: eine Waschtischarmatur „Swift/Sail“ von Grohe: 1605; einen Gutschein für ein McDonald’s-Menü im Wert von 8,49 Euro und einen Mini-Stollen oder eine Weihnachtsbox von der Bäckerei Ashauer: 2484; ein Gutschein im Wert von zehn Euro von der Fleischerei Knipp: 2871.

Die Gewinne können unter Vorlage des Kalenders im Büro der IGW, Nordstraße 21, abgeholt werden. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr ist Tatjana Derer Ansprechpartnerin. Unter 02371/793-0 kann vorab ein Abholtermin abgestimmt werden. Gewinne, die bis zum 31. Januar nicht abgeholt wurden, verfallen zugunsten der Aktion.