Eine ganze Branche sieht rot: das Kulturjahr in Iserlohn

Iserlohn Autokino-Konzert, Sundowner und Abstandsregeln: 2020 war ein Kulturjahr der Absagen, der Nackenschläge und der neuen Wege

„Hätte hätte Fahrradkette“ – wer diese Redewendung geprägt hat, ist nicht ganz klar. Stromberg? Oder Steinbrück? Sie wäre aber auf jeden Fall ein passendes Motto für das Kulturjahr 2020. Das Beethoven-Jahr hätte von Bonn aus auch nach Iserlohn gestrahlt, wo nicht nur im Parktheater viel zu diesem zu unseren Lebzeiten einzigartigen Kultur-Jubiläum geplant war. Die Sommernächte hätten auf dem Fritz-Kühn-Platz vermutlich neue Rekorde gebrochen, die Chöre des katholischen Pastoralverbundes hätten mit Mozarts „Requiem“ ihr erstes großes Chor- und Orchesterwerk überhaupt aufgeführt. Die Evangelische Kantorei hätte Händels „Messias“ gesungen und die Kinderkantorei hätte mit „Jona und die Kinder von Ninive“ erneut ein eigens für sie komponiertes Großprojekt vor der Brust gehabt. Auch die kleinen Chöre und Ensembles hätten viel vor gehabt: „Outta Limits“ hätten ebenso wie „Iserlohn Brass“ ein klangvolles Jubiläum gefeiert, und der „Werkschor Auerweg“ hätte sein zweites Musical herausgebracht. Natürlich hätte es auch wieder hunderte klassische Gitarristen beim Iserlohner Festival gegeben, es hätte aufsehenerregende Ausstellungen in der städtischen Galerie gegeben, im Henkelmann hätte es tolle Konzerte gegeben und auch in Rheine hätte es eigentlich auch wieder eine wunderbare Hofmusik gegeben.

Hätte . . . All diese Namen und Titel hätten das Kulturjahr 2020 in Iserlohn geprägt. Am Ende konnte aber nichts von alledem stattfinden. Corona hat weltweit das Kulturleben in die Knie gezwungen. Und das hat es auch in Iserlohn getan. Ab März musste im ersten Lockdown alles abgesagt werden. Und seit November verbietet der zweite Lockdown sämtliche Kulturaktivitäten. Dazwischen gab es ein kurzes, sommerliches Aufatmen, in dem Einiges möglich war und in dem mit viel Kreativität auch ganz neue Wege eingeschlagen wurde. Man erinnert sich vielleicht noch an die kurze Wiederauferstehung des Auto-Kinos. Als Ersatz für die Hofmusik in der Rheinen war der Seilersee in diesem Zusammenhang Schauplatz einer Weltpremiere, als im Mai der Pianist Alexander Krichel beim ersten klassischen Autokino-Konzert weltweit Beethoven und Liszt spielte. Die „Sommerklänge“ an St. Aloysius wurden nach draußen verlegt: Ein klassisches Klavierkonzert auf dem Kirchhof mitten in der Stadt – auch das war eine besondere Situation, die es so vermutlich nie wieder geben wird.

Auch das Stadtmarketing schob mit der Reihe „Wald Stadt Sommer“ eine abgespeckte Version der Sommernächte an – weniger um ein auch nur ansatzweise vergleichbar großes Publikum wie sonst am Fritz-Kühn-Platz anzuziehen, als vielmehr um den heimischen Musikern und im Show-Geschäft-Tätigen wenigstens ein paar Auftritts- und Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Denn gerade ihnen, den Soloselbstständigen und Veranstaltungstechnikern wurde durch Corona der Boden unter den Füßen weggezogen. Sichtbares Zeichen für die Verzweiflung in der Branche war die „Night of Light“ im Juni, in der auch in Iserlohn Kulturstätten von den heimischen Veranstaltungsbetrieben rot angeleuchtet wurden. „Wald Stadt Sommer“ war in dieser Hinsicht tatsächlich ein realer Lichtblick mit am Ende sehr schönen und geschmackvollen Kleinkonzerten unter freiem Himmel an eher abgelegenen Orten in Barendorf, im Volksgarten oder an der Feldbrandscheune in Kalthof, die auch in einem coronafreien Jahr durchaus bespielt werden könnten.

Echte Konzert gab es in dem kurzen Corona-Sommerloch auch. Thomas Kirchhoff hat als Ersatz für das Gitarren-Festival wenigstens einen Konzertabend in der Schauburg angeboten, der Iserlohner Pianist Andreas Hering durfte sein im März ausgefallenes Beethoven-Konzert mit Orchester nachholen und Jini Meyer brachte das Parktheater im Herbst kurz vor der zweiten Welle ein letztes Mal zum Tanzen. Das waren dann aber auch schon in etwa die Konzert-Highlights des Jahres – natürlich mit Hygienekonzept, halbiertem Publikum, viel Abstand und festen Laufwegen.

Für die vielen Laien, die sich in Chören, Orchestern, Bands, Ensembles, Theatergruppen oder auf andere Weise kulturell in ihrer Freizeit engagieren und ausleben, ist das, was auf Berufseben ermöglicht wird, aber nur ein schwacher Trost. Denn für die Kultur gilt in etwa dasselbe wie für den Fußball: Die Profis dürfen ran, die Laien nicht. Während sich also im September zum Beispiel in Dortmund Profi-Sänger und Profi-Musiker in Quarantäne begeben und nach mehrmaligen Corona-Tests Haydns „Schöpfung“ im großen Format mit Chor und Orchester als Zeichen gegen die Pandemie aufführen, sind den Hobby-Gruppen an der Basis im Grunde das ganze Jahr über die Hände gebunden. Dabei gab es nach der ersten Welle auch bei Chören, Bands und Theaterschaffenden so viel Hoffnung. Auch hier wurden mit viel Einsatz hygienisch unbedenkliche und coronakompatible Proben-Neuanfänge auf den Weg gebracht und bis zuletzt war die Zuversicht groß, zu Weihnachten wenigstens irgendetwas Kleines auf die Bühnen und in die Kirchen bringen zu können.

Der zweite Lockdown wirkte hier wie ein echter Nackenschlag, dessen Auswirkungen derzeit noch nicht abzusehen sind. Ein ganzes Jahr ohne richtige Proben, ohne Auftritte und ohne Pläne und Projekte – das geht sicherlich nicht ganz spurlos an der Iserlohner Laienkultur vorbei. Was da alles nachhaltig schaden genommen hat oder ganz kaputt gegangen ist, lässt sich nicht sagen.

Nun heißt es aber „Nach vorne blicken“. Vielleicht wird ja das kommende Frühjahr auch für die Kultur ein Frühlingserwachen, wie man es noch nie erlebt hat. Und vielleicht muss ja Niels Gamm, der im Mai die Nachfolge von Johannes Josef Jostmann als Leiter des Parktheaters antritt, das böse Wort Corona überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen.