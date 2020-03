Eine positiv gespaltene Person

Seine Karriere verlief gewissermaßen wie gemalt: Fotograf, Manager – und nun auch Maler: Wolfgang Kaminski, alias Max Heide, war am Sonntag zu Gast im Parktheater bei der Vernissage zu seiner Ausstellung „Komponist der Farben“, die bis zum 2. April hier zu sehen ist – und stellte sich im Bühnengespräch vor Publikum den Fragen von IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert.

Und da gab es in der Tat eine Menge zu bereden. Gestartet als Fotograf, später Manager von Roy Black, dazu auch von Daliah Lavi, Karel Gott. Goldene Schallplatten pflastern seinen Weg.

Nun könnte hier einer sitzen, der hochtrabend von seinen Erfolgen erzählt oder davon, wie besonders seine Kunst nun ist. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Wenn Kaminski erzählt, wie das alles denn mal so kam, benutzt er oft das Wörtchen „Naivität“, manchmal auch „Unbedarftheit.“

Zum Beispiel, wenn er erzählt, wie er einst ein Foto von Udo Jürgens auf der Bühne macht und dann vom Chefredakteur gebeten wird, doch mal einen ganzen Tag von Jürgens abzubilden. In Lüdenscheid. Und prompt der weiße Mercedes des Stars neben ihm stoppt und Jürgens ihn nach dem Weg zum Hotel fragt. „Plötzlich ging das Fenster runter, pneumatisch, noch nicht elektrisch“, erzählt er ein nettes kleines Detail.

Mit freundlicher Hilfe von Jürgens’ Fahrer schafft er es mit aufs Zimmer, macht intime Bilder beim Rasieren und beim Frühstück. Später lädt ihn Jürgens (zunächst leicht verärgert) zu seinem Konzert ein, weil es ihn offensichtlich stört, dass ihn jemand fotografiert hat, mangels Eintrittskarte seine Kunst aber nicht sehen kann.

Er bekommt Einblicke „backstage“, wo Jürgens mit Ängsten und Selbstzweifeln ringt. Dann geht der Vorhang hoch, das Licht, die Musik, der erste Ton – und Jürgens verwandelt sich. „Er ging da raus wie ein Torero und dirigierte das Publikum“, erzählt Kaminski. Dieses plötzliche Umschalten, die Magie – das habe ihn umgehauen und fasziniert.

Also wird Kaminski Ende der 70er Konzertveranstalter und Manager des zunächst noch erfolglosen Roy Black, als der noch beim „Tanz in den Mai“ in Hagen auftritt. Roy Black „verpasst“ Kaminski auch seinen späteren Künstlernamen: „Roy Black hat mir den Max verpasst, weil es in seiner Band damals mehrere Musiker namens Wolfgang gab“, sagt Kaminski. Und Heide, weil er dort geboren ist.

Als er von Thomas Reunert gefragt wird, ob eine Karriere wie die seine, die ja letztlich sehr viele andere Karrieren ermöglicht hat, heute in Zeiten von DSDS noch möglich sei, trifft er bei Kaminski offensichtlich einen Nerv. „Es gibt dort viele, die was können, zum Beispiel Alexander Klaws.“ Doch eben auch viele, die wenig können, offenbar keine Familie oder Freude haben, die ihnen das auch sagen. „Dann stehen sie vor Dieter Bohlen, und der sagt ihnen, dass sie besonders sind. Und zwar besonders scheiße.“

Für die Zuschauer bedeute dies einen netten Lacher. „Aber wie fühlt sich dieser Mensch wohl danach“, fragt Kaminski, der auch die Überheblichkeit und das verachtende im allgemeinen Diskurs kritisiert. „Das hilft keinem weiter.“

Auch sei aus seiner Sicht eine Kunstform nicht wertvoller als die andere, Opern und Arien nicht mehr wert, als etwa Helene Fischer. Aber eigentlich soll es ja heute um eine andere Kunst gehen – und zwar um die gemalte von Kaminski.

Zu der sagt Kaminski: „Ich habe eigentlich immer schon gemalt.“ Allerdings habe er lange Hemmungen gehabt, seine Bilder zu zeigen. „Noch heute frage ich mich: ,kann ich das?’“

Das Gegenständliche sei dabei weniger seins. „Ich bin da immer schnell fertig. Wenn ich abstrakt male, kann ich mehr Fantasie haben“, sagt er. Auch Namen will er seinen Bildern nicht geben. Das schränke nur ein. Er erzählt von einem seiner abstrakten Bilder, das gekauft wurde mit der Begründung einer Mutter, dass sie und ihre Tochter sich in diesem Bild sehen würden. „Was soll ich noch erklären?“

Das Publikum hätte an dieser Stelle sicher gerne noch mehr gehört. Mitten im Gespräch allerdings kollabiert ein älterer Herr im Zuschauerraum. Ein Rettungswagen kommt. Der Mann kommt ins Krankenhaus. Wohl „nur“ ein Kreislauf-Kollaps, wie die Feuerwehr später am Telefon erklärt. Dennoch wird abgebrochen.

„Eine im positiven Sinne gespaltene Persönlichkeit“, resümiert Thomas Reunert zum Abschluss.