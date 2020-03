Einer unaussprechlichen Sehnsucht gefolgt

Wenn Petra Lukoschek über ihre große Leidenschaft spricht, strahlt sie immer wieder über das ganze Gesicht. Und das, obwohl sie sich – im Vergleich zu anderen – noch gar nicht so lange der Kunst widmet. „Zu Schulzeiten habe ich gemalt, weil ich es musste“, blickt die 53-Jährige zurück.

Doch im Jahr 2000, als ein Schicksalsschlag sie nicht zur Ruhe kommen ließ, hatte sie einen Block und Farben geschenkt bekommen. Sie gesteht: „Ich dachte, ich kann das überhaupt nicht.“ Das erste Porträt – ihre damals etwa sechsjährige Tochter in der Uniform der Tanzmariechen der Hennener Kolpingsfamilie, bei der Petra Lukoschek bis heute selbst im Karneval aktiv ist – brachte sie zum Umdenken. „Es war nicht besonders gut, aber man konnte sie erkennen“, beschreibt die gebürtige Schwerterin, die dann großen Spaß an der Malerei fand.

Durch Tipps zur Malerei undzum Kunstverein gekommen

Als das dritte Kind zur Welt gekommen war, wollte die ehemalige Karstadt-Abteilungsleiterin gern wieder arbeiten. Eine Freundin trieb sie zur Bewerbung bei einem Kunstverlag in Holzwickede, der Aushilfen für die Bemalung von Rahmen suchte. Wieder dachte Petra Lukoschek, nicht gut genug zu sein – am Ende arbeitete sie zwölf Jahre dort. Erneut bekam sie von einer Bekannten den Tipp, eine Schwerter Malschule zu besuchen und sich beim Kunstverein Iserlohn vorzustellen. „Ich habe eine richtige Bewerbung geschrieben, wurde zur Versammlung eingeladen, war durchströmt und glücklich. Und ich habe mich zum ersten Mal als Künstlerin gefühlt, weil ich nun Mitglied war“, blickt sie auf den Spätsommer vor einigen Jahren zurück.

Trotz Skepsis beiAusstellung mitgemacht

Dieses Werk trägt den Namen „Die Seele will leuchten“. Foto: Jennifer Katz

Im darauffolgenden Herbst „durfte“ Petra Lukoschek erstmals ihre Werke bei einer Kunstvereins-Ausstellung zeigen. Und wieder dachte sie: „Du kannst einpacken, die anderen sind alle besser.“ Der Zufall wollte es, dass sie einen Platz neben Maler Markus Steiner bekam. Der berichtete von seinem Studium an der Kunstakademie Wetter, nahm Petra Lukoschek auch dorthin mit. Von 2013 bis 2016 absolvierte sie dann ein Studium der Malerei und Kunstgeschichte.

2015 bereits bat sie der Kunstvereins-Vorsitzende Christoph Wieloch, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. „Ich kam noch mehr mit anderen Künstlern in Kontakt, außerdem entstand ein Austausch mit den Partnerstädten“, blickt sie zurück. Im vergangenen Spätsommer schließlich eröffneten Petra Lukoschek und Christoph Wieloch wie bereits berichtet an der Hagener Straße in Letmathe ihre Galerie „Tunichtgut und Sorglos“. Unter dem selben Titel entsteht gerade auch das erste Buch von Petra Lukoschek, die neben der Malerei das Schreiben für sich entdeckt hat. Es handelt sich dabei um eine Geschichte für Erwachsene, in der es um zwei Elfen geht.

Auch vor Zuschauernwird gearbeitet

„Die Inspiration kommt aus mir selbst, meine Bilder sind immer etwas mystisch“, erklärt sie. Auch bei ihrem Buch verhält es sich so. „Ich habe mich richtig in die beiden Figuren verliebt. Daher ist es auch mein großer Traum, das Buch endlich fertig zu bekommen.“ Und die Künstlerin erzählt: „Es war immer eine unaussprechliche Sehnsucht, die mich getrieben hat.“ Ihre zumeist mit Acrylfarben gemalten Bilder sind bis zur Galerie-Eröffnung im heimischen Atelier in Hennen entstanden, heute arbeitet sie teils auch vor Zuschauern. Sie malt nicht nur eigene Motive, sondern auch Auftragsarbeiten, außerdem gibt sie ihr Wissen im Rahmen von Kursen weiter.

Neben dem großen Engagement für den Kunstverein Iserlohn und bei den „Golden Girls“ im Hennener Karneval ist Pe­tra Lukoschek auch noch Mitglied des Gesamt-Pfarrgemeinderats des Pastoralverbunds Iserlohn, betreut Kommunionkinder in Kalthof und Hennen und singt im Herz-Jesu-Kirchenchor.