Einfach durchdrehen – das ist schon okay

Iserlohn. Jini Meyer macht aus ihrem einzigen großen Konzert in Corona-Zeiten im Parktheater eine unvergessliche Party.

Die Vorfreude auf dieses Konzert hätte größer kaum sein können. Schließlich wäre Jini Meyer eigentlich gerade auf einer ausgedehnten Akustik-Tour. Die wurde aber wegen Corona gleich mal um zwei Jahre verschoben. Konzerte sind derzeit also auch für Iserlohns führende Rockmusikerin Mangelware, weswegen dieser Auftritt am Sonntagabend mit mehr als 500 Zuschauern vor der Bühne des Parktheaters und mit kompletter, vierköpfiger Band im Rücken auch für Jini ein derzeit sehr seltenes, geradezu herausragendes Ereignis war.

Band und Publikum haben alles gegeben

Schon im Vorfeld hatte die Sängerin ihren Nervenkitzel via Instagram mit ihren Fans geteilt, hatte ihre Vorfreude und ihre Eindrücke von den letzten Proben gepostet. Und auch ihre Fans hatten alles gegeben, waren aus Hamburg und sonst woher angereist (der Kilometerrekord des Abends lag bei sage und schreibe 585) und ließen, schon bevor das Licht im Theater ausging, lautstarke „Jini, Jini“-Sprechchöre hören.

Beide Seiten beließen es nicht bei Ankündigungen. Jini war ganz offensichtlich nicht gewillt, sich diesen einmaligen Abend vom übermächtigen Virus verderben zu lassen. Mehrmals erklärte sie, dass sie bis zuletzt Angst gehabt habe, dass ihr die rapide steigenden Inzidenzwerte doch noch auf dem letzten Meter einen Strich durch die Rechnung machen würden, und wie gut es sich anfühle, endlich wieder vor großem Publikum zu spielen. Ohne Kompromisse legte es die Frontfrau dann auch darauf an, diesen auf exakte zwei Stunden reduzierten Abend zu einer unvergesslichen Party zu machen: Die Art und Weise, wie sie mit ihrer Band loslegte, hat mehr als tausend Worte darüber ausgesagt, wie sehr wohl alle Musiker dieser Welt solche Momente vermissen.

Und das Publikum zog voll mit – jedenfalls so weit es der Corona-Rahmen mit Maskenpflicht während des gesamten Abends und stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit zuließ. Vereinzelt wurde da ein bisschen getanzt, es wurde gejohlt und mitgesungen, und die Stimmung näherte sich fast schon wieder richtigem Rockkonzert-Niveau – wer hätte das gedacht. Es hatte schon fast etwas Programmatisches, dass zum Höhepunkt der Party die Songs „Durchdrehen“ und „Es ist okay“ direkt aufeinander folgten.

Wie ja alles, was Jini präsentiert, sehr viel Bedeutung und Tiefe hat. Viele ihrer Fans sind mit „Luxuslärm“ groß geworden, ihre Musik begleitet sie ein Leben lang, und auch für Jini selbst bekommen ihre Songs nach dem Wechselbad der Gefühle der letzten Jahre immer wieder neue Perspektiven und Facetten. Der Abend begann sehr ruhig mit „Von jetzt an“, begleitet nur von Henrik „Henne“ Oberbossel, dem Gitarristen und Songwriter-Partner der ersten „Luxuslärm“-Besetzung, der nicht nur die Akustikgitarre, sondern auch Cajon mit der Fußmaschine und Backing-Vocals lieferte. Nach und nach kamen dann Freddy Hau, Gitarrist der zweiten „Luxuslärm“-Besetzung, Stephan „Gudze“ Hinz (Bass) und Hannes Dullinger (Schlagzeug) dazu, bis der Abend schließlich bei „Himmel aus Gold“ vom gefühlvollen akustischen ins harte elektrische Line-Up kippte. Jini legte den verträumten Singer-Songwriter-Hut ab, schob den Barhocker bei Seite und nahm mit offener Mähne und breiten Beinen die aufreizende Rockerpose am Bühnenrand ein – und ab ging die Luzie.

„Unsterblich“, „1000 Kilometer bis zum Meer“, „Liebt sie dich wie ich“ – das Programm ging ganz ohne Keyboard, dafür aber mit zwei bärenstarken Gitarristen mächtig nach vorne und riss ganz am Ende das komplette Theater von den Sitzen. Zwei Zugaben ließ das enge Zeitkorsett noch zu, und Jini konnte sich am Ende von dem tosenden und lautesten 2020er-Applaus überhaupt nicht trennen. Doch dann hieß es auch schon wieder runter kommen – geordneter Ausmarsch nach Sitzreihen: Zwei Stunden hatte man es fast vergessen, doch dann ging er wieder los, der „Corona-Käse“, wie Jini so schön sagte.