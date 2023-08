Foto: Michael May

Aufgeregt verfolgten die i-Männchen, wie hier an der Burgschule, die Einschulungsfeiern in Iserlohn und Hemer.

Einschulung Einschulung in Iserlohn & Hemer: Die i-Dötzchen 2023

Iserlohn/Hemer. Der erste Schultag liegt hinter den i-Dötzchen. Wir hatten alle ersten Klassen an den Grundschulen in Iserlohn und Hemer vor der Kamera.

Es war ein aufregender Tag für hunderte Jungen und Mädchen – und ihre Eltern: Am Dienstag wurden die i-Dötzchen an den Grundschulen in Iserlohn und Hemer eingeschult.

Die Klassenfotos haben wir in einer Galerie zusammengestellt:

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Brabeckschule mit Klassenlehrerin Stefanie Zucker Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Brabeckschule mit Klassenlehrerin Nina Löwer (re.) und Diana Lingenberg (li.) Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Deilinghofer Schule mit Klassenlehrerin Janine Dorin Foto: Stephan Faber / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Deilinghofer Schule mit Klassenlehrerin Kristina Bongard Foto: Stephan Faber / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Diesterwegschule mit den Klassenlehrerinnen Cordula Ulrich und Lisa Kayser. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Diesterwegschule mit Klassenlehrer Markus Körner. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse E1a der Felsenmeerschule mit den Lehrerinnen Maria Niehaus-Otterstein (v.li.), Aniela Heimann und Julia Plaßmann Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse E1b der Felsenmeerschule mit den Lehrerinnen Barbara Kirschner (v. li.), Regina Brack und Janine Rödiger Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse E1c der Felsenmeerschule mit den Lehrerinnen Anna Wosnitza-Ayaz (v.li.), Annika Schänzer und Annalena Fritze Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Freiherr-vom-Stein-Schule mit Klassenlehrerin Stefanie Kramer Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Freiherr-vom-Stein-Schule mit Klassenlehrerin Kerstin Beckmann Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jahrgang 1 der JüL-Gruppen der Ihmerter Schule mit Lehrerin Silke Runte Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jahrgang 1 der JüL-Gruppen der Ihmerter Schule mit Lehrerin Martina Wasner (nicht im Bild) Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Oesetalschule mit Klassenlehrerin Ute Frank. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Oesetalschule mit Klassenlehrerin Kirsten Franke. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse EP1a der Regenbogen-Schule mit Klassenlehrerin Felicia Hardt Foto: Christian Penn / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse EP1b der Regenbogen-Schule mit Klassenlehrerin Heidi Kluszczenski Foto: Christian Penn / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse EP1c der Regenbogen-Schule mit Klassenlehrerin Faria Matos Foto: Christian Penn / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Woesteschule mit Klassenlehrerin Annika Michelfeit Foto: Ralf Tiemann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Woesteschule mit Klassenlehrerin Wiebke Düpont Foto: Ralf Tiemann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Wulfertschule mit Klassenlehrerin Anja Bernard. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Wulfertschule mit Klassenlehrerin Lisa-Marie Hofsäss-Bornfelder. Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a "Blumenklasse" der Burgschule in der Bleichstraße mit Klassenlehrerinnen Natalie Esser und Nina Okcu Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b "Bienenklasse" der Burgschule in der Bleichstraße mit Klassenlehrerin Inja Denninghaus Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse E1 der Carl-Sonnenschein-Schule mit den Klassenlehrerinnen Katharina Ahaus, Birte Blome und Margit MeurerKlasse E2 der Carl-Sonnenschein-Schule mit den Lehrerinnen Julia Maßmann, Heike Beer und Nadine Althaus Foto: Wird noch geklärt / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Europa-Grundschule Kalthof mit Klassenlehrerin Uta Haferkamp Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Europa-Grundschule Kalthof mit Klassenlehrerin Monika Hömberg Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Grundschule Auf der Emst mit Klassenlehrer Dirk Naumann. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Grundschule Auf der Emst mit Klassenlehrerin Stefanie Bührend. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1c der Grundschule Auf der Emst mit Klassenlehrerin Katja Eickelberg. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Grundschule Bömberg mit Klassenlehrerin Babette Vogelsang Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Grundschule Bömberg mit Klassenlehrerin Martina Ludwig (li.) und Claudia Rohrbach (re.) Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1c der Grundschule Bömberg mit Klassenlehrerin Melanie Ries (li.) und Katharina Schönwälder Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1d der Grundschule Bömberg mit Klassenlehrerin Katrin Tillack (li.) und Natascha Dragas (re.) Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Grundschule Hennen mit Klassenlehrerin Andrea Lange Foto: Stefan Drees / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Grundschule Hennen mit Klassenlehrerin Dagmar Moder Foto: Stefan Drees / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 1 der Grundschule Im Wiesengrund mit Klassenlehrer Marco Fromme, rechts: Integrationshelferin Nadine Franz, 2. von rechts: Erzieherin Anja El- Khalil Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 2 der Grundschule Im Wiesengrund mit Lehrkraft für Sonderpädagogik Eberhard Rupp, rechts: Klassenlehrerin Annette Fromm Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 3 der Grundschule Im Wiesengrund mit Erzieherin Gabi Schröder-Hillmann rechts: Klassenlehrerin Katharina Bibaj Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 4 der Grundschule Im Wiesengrund mit Klassenlehrerin Christina Menke, 2. von links: Lehramtsanwärter Florian Kraas, rechts: Erzieherin Heike van der Vegt Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 5 der Grundschule Im Wiesengrund mit Dipl.-Rehabilitationspädagoge Tim Schwarzpaul, mitte: Erzieherin Ekaterini Michou, rechts: Klassenlehrerin Selina Ludvik Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 6 der Grundschule Im Wiesengrund mit Klassenlehrerin Christina Breuer, rechts: Erzieherin Tanja Seibel Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse Jül 7 der Grundschule Im Wiesengrund mit Erzieherin Frau Michel, 2. von links: Erzieherin Frau Schrader, rechts: Klassenlehrerin Tabea Schulenburg Foto: Florian Kraas / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Einschulung der Klasse 1a der Grundschule Lichte Kammer mit Klassenlehrerin Tanja Scheidt. Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Einschulung der Klasse 1b der Grundschule Lichte Kammer mit Klassenlehrerin Cornelia Sommer-Müller und Anke Wheatley (re.) Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Einschulung der Klasse 1c der Grundschule Lichte Kammer mit Klassenlehrerin Isabelle Bulgrin. Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Die Klasse 1 a der Grundschule Nußberg mit Klassenlehrern Berit Schumacher und Britta Eckey. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Die Klasse 1 b der Grundschule Nußberg mit Klassenlehrern Annette Baumgarten und Sina Weist. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Die Klasse 1 c der Grundschule Nußberg in Gerlingsen mit Klassenlehrerin Katharina Labaj. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Die Klasse 1 d der Grundschule Nußberg in Gerlingsen mit Klassenlehrerin Carolin Werner. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Grundschule Sümmern mit Klassenlehrerin Daniela Blaschke (re.) und Charlotte Fuhrmann (li.) Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Einschulung der Klasse 1B der Grundschule Sümmern mit Klassenlehrerin Margarete Mocigemba Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Einschulung der Klasse 1c der Grundschule Sümmern mit Klassenlehrerin Kerstin Haas. Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Südschule mit Klassenlehrerin Anja Grünewald Foto: Uli Römer / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Südschule mit Klassenlehrerin Michaela Tiemesmann Foto: Uli Römer / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1c der Südschule mit Klassenlehrerin Vanessa Hagenhoff Foto: Uli Römer / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 01 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrern Till Hundshagen und Neele Andresen Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 02 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Barbara Fenten Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 03 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Madita Josef Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 04 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Katja Feldhaus Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 05 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Vera Menne Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 06 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Susanne Hesse Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 07 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Vanesse Idel Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 08 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Inga Freckmann Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 09 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Miriam Wingels Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 10 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Mareike Brehm-Nentwig Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse JüL 11 der Bartholomäusschule mit Klassenlehrerin Anna Herud-Konschak Foto: Michael May / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Kilianschule mit Klassenlehrerin Elisabeth Ulrich Foto: Lea Henneboele / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Kilianschule mit Klassenlehrerin Birgit Clever Foto: Lea Henneboele / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1c der Kilianschule mit Klassenlehrerin Melissa Blanke Foto: Lea Henneboele / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1a der Saatschule mit Klassenlehrerin Katrin Austmann Foto: Christina Brüggemann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1b der Saatschule mit Klassenlehrerin Britt Heimbecher Foto: Christina Brüggemann / IKZ

Einschulung in Iserlohn, Letmathe und Hemer Klasse 1c der Saatschule mit Klassenlehrerin Simone Osterhaus Foto: Christina Brüggemann / IKZ

Auch interessant:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn