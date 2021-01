Einst Referendar, jetzt der neue Schulleiter

Josef Schulte in seinem während der Bauarbeiten provisorischen Büro, in dem er am 4. Januar die Nachfolge von Bernhard Ingelbach antrat.

Iserlohn. Für den Mendener Josef Schulte schließt sich am Berufskolleg an der Hansaallee in Iserlohn beruflich der Kreis.

Nach knapp einem Jahr hat das Berufskolleg des Märkischen Kreises einen neuen Leiter: Josef Schulte trat zu Jahresbeginn die Nachfolge von Bernhard Ingelbach an, der am 31. Januar 2020 in den Ruhestand gegangen war. Seitdem hatte sein Stellvertreter Thilo Hilbert die zweitgrößte Schule im Regierungsbezirk mit ihren fast 2800 Schülern und 150 Lehrern kommissarisch geleitet, und das mit der Herausforderung durch die noch bis März diesen Jahres laufende Grundsanierung des B-Gebäudes und der noch viel größeren Herausforderung durch Corona.

Die Pandemie war auch mit ein Grund dafür, dass sich das Verfahren für die im November 2019 ausgeschriebene Stelle, die eigentlich nahtlos wiederbesetzt werden sollte, auf den zuständigen Ebenen hingezogen habe. Für Josef Schulte, der sich direkt beworben hatte, schließt sich mit seiner Ernennung beruflich der Kreis. Denn an der Hansaallee hatte der Mendener 1995 sein Referendariat begonnen, bevor er später an drei weiteren Schulen und auch bei der Bezirksregierung tätig war (siehe Informationen am Ende des Artikels). „Das ist doch ein schöner Abschluss, denn das soll auch meine letzte berufliche Station sein“, sagt der 56-Jährige.

An den Ruhestand denkt Schulte aber noch lange nicht, hat sich vielmehr für die elf Jahre bis dahin einiges vorgenommen. So liegen ihm die dualen Partner am Herzen, und er möchte die Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben der Berufsschüler intensivieren. Das gelte zum Beispiel auch mit Blick auf die Digitalisierung der Berufsausbildung. Ein großes Thema an Berufskollegs allgemein sei auch die Heterogenität der Schüler: „Teilweise sitzen ja in einer Klasse, beispielsweise bei den Einzelhandelskaufleuten, welche noch ganz ohne Schulabschluss neben Studienabbrechern. Das ist immer eine Herausforderung, sich dieser Thematik zu stellen und für eine Verbesserung zu sorgen.“ Außerdem möchte Schulte auch mit Blick auf den demographischen Wandel „das Bildungsangebot des Berufskollegs an den Bedarf in der Region anpassen“ und gegebenenfalls neue Bildungsgänge etablieren. Und auch wenn bei der Digitalisierung an der Hansaallee – wie auch in anderen Bereichen – bisher schon „vieles sehr gut gelaufen“ sei, sieht der Schulleiter das natürlich als weiterhin sehr wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit und des ganzen Teams.

Wobei gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie das Berufskolleg im zweiten Lockdown inzwischen geradezu vorbildlich unterwegs ist. So laufe der Distanzunterricht für alle Klassen gut mit Hilfe von „OneNote“ von Microsoft Office 365, einer Art „Klassennotizbuch“, über das der Materialaustausch erfolgt, und mit Videokonferenzen über „Teams“. Vor allem aber ist mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen daheim frühzeitig die Abfrage bei den Schülern erfolgt, wer auf Leihbasis „ein Endgerät“ benötigt, um am Distanzunterricht überhaupt teilnehmen zu können. Durch die Mittel aus dem Digitalpakt, um die sich der Märkische Kreis direkt nach Bekanntgabe mit Erfolg bemüht habe, hätten sogar mehr als die zu dem Zeitpunkt benötigten 140 Geräte angeschafft werden können. Und während andernorts auch aufgrund von Engpässen noch auf die Lieferungen gewartet werde, seien an der Hansaallee die meisten Schüler jetzt auch schon ausgestattet. „Damit ist der Märkische Kreis dabei mit einer der ersten in Nordrhein-Westfalen“, freut sich Thilo Hilbert.

Lob für den Schulträger gibt es auch mit Blick auf die derzeitige Großbaustelle, die Kernsanierung des aus den 60er-Jahren stammenden B-Gebäudes, in dem vor allem der Bereich Gestaltung untergebracht ist. Für etwa zwei Millionen Euro werden auf den drei Etagen 24 Unterrichts-und Fachräume neu gestaltet und mit modernster Technik ausgerüstet. Außerdem werden Büros für die Bereichsleitungen und erstmals für das Zentrum für die Fachschulausbildung eingerichtet, bei dem das Berufskolleg mit der Fachhochschule des Mittelstandes kooperiert. Bei den seit 2019 laufenden Arbeiten handelt es sich laut Hilbert „um die zweite größere Runde in dem Gesamtprojekt ,Gute Schule 2020‘“. Zuvor waren Teile des E-Gebäudes mit 16 Klassenräumen saniert worden.

Nachdem man coronabedingt ein wenig in Verzug geraten war, sei jetzt das Ende der Arbeiten abzusehen: „Im März sollen die Möbel und weitere Ausstattungsgegenstände kommen“, sagt der stellvertretende Schulleiter, der auf Seiten des Berufskollegs die Bauleitung innehat.

Deswegen würde man sich auch besonders freuen, wenn dann die Schule wieder öffnen könnte und man den Schülern nicht nur viel mehr Platz, sondern auch eine modernste Ausstattung mit Beamern, sehr großen Projektionsflächen, WLAN-Zugangspunkten in allen Räumen und zusätzlichen Steckdosen an den Plätzen bieten könnte, um „Lernen auf einem hohen Standard“ zu ermöglichen.

Grundsätzlich sei man bei der Wiederöffnung für alle Szenarien eingerichtet: ob mit geteilten, kleinen Klassen oder auch erst mal „gestuft“, dass also die Abschlussklassen als erste wieder zurückkommen. Auch Hybrid-Unterricht, also die Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, sei aufgrund der technischen und räumlichen Möglichkeiten problemlos möglich.

Zur Person: Josef Schulte

Der gebürtige Mendener hatte nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei Keuco in Hemer Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Dortmund studiert.

Anschließend hat der Diplom-Kaufmann vier Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, bevor er in den Schuldienst wechselte.

Nach seinem Referendariat an der Hansaallee war Josef Schulte zunächst von 1998 bis 2005 am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver.

Anschließend wechselte er an das Kaufmännische Berufskolleg in seiner Heimatstadt, wo er nach einem Jahr stellvertretender Leiter wurde.

Nach dem Tausch der Bereiche Wirtschaft und Technik mit Iserlohn blieb Schulte zunächst noch Leiter der Mendener Dependance, bevor er zur Bezirksregierung nach Arnsberg ging und dort als schulfachlicher Dezernent unter anderem auch für seine heutige Schule zuständig war.

Nach zweieinhalb Jahren zog es ihn wieder zurück in die Schule, diesmal zum Berufskolleg Ennepetal mit 1400 Schülern und 74 Lehrern.

Josef Schulte ist verheiratet und hat zwei Töchter, von denen die ältere zum 1. Februar eine Stelle als Lehrerin antritt, während die jüngere gerade ihr Master-Studium abschließt.