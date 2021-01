„Einstellung beruht oft auf ungesundem Halbwissen“

Iserlohn Dr. Peter Liese, christdemokratischer Südwestfalen-Abgeordneter für Europa und Arzt, im Interview über Corona und den Impfstart

Die letzten Tage und Wochen waren und sind für Dr. Peter Liese, christdemokratischer Südwestfalen-Abgeordneter für Europa und Arzt, wahrscheinlich auch ein ganz persönlicher Stresstest. Er hat sich mit seinem Sachverstand früh in den Verhandlungen und Diskussionen um Impfstoffe, ihre schnelle, wirkungsvolle und gerechte Verbreitung eingebracht. Pauschale Kritik an der Einkaufs- und Verteilpolitik will er so auch nicht gelten lassen. Man müsse, so seine Ansicht, sich ein Zitat von Christian Drosten, „unserem besten Virologen“, vor Augen führen. Er habe wörtlich gesagt: „Das ist so eine komplexe Angelegenheit. Man musste den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen - und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde.“ Das nun im Nachhinein bewerten zu können, sei „praktisch unmöglich. Jeder, der glaubt, er hätte in dieser Frage besser Bescheid gewusst als Christian Drosten, sollte seine Selbsteinschätzung überprüfen“. Auf Fragen der Heimatzeitung reagierte Dr. Liese am Freitag so:

Herr Dr. Liese, lösen wir uns mal vom europäischen Vergleich. Glauben Sie tatsächlich, dass unsere bisher geplanten Impfstrukturen ein schnelleres Verimpfen überhaupt möglich machen würden? Deutschland hat doch angeblich 1,3 Millionen Biontech-Dosen plus die angekündigten Lieferungen. Aber bisher wurden nur 370.000 Personen geimpft. Da helfen doch die 20 Prozent Mehr-Ausbeute nur wenig.

Doch, die helfen sehr. Wichtig ist, dass die Verantwortlichen vor Ort nach Anlaufschwierigkeiten die Sache jeden Tag besser hinkriegen werden. Und jeder, der helfen kann, muss beim Impfen helfen, das gilt auch für mich selbst.

Wir hören, dass die Impfstoffe mit unterschiedlicher Intensität wirken sollen. Befürchten Sie auch da eine Spaltung der Gesellschaft in „die mit dem guten" und „die mit dem nicht ganz so guten Impfstoff"?

Bis vor wenigen Wochen mussten wir davon ausgehen, dass die Impfstoffe vielleicht nur zu 50 Prozent oder gar nicht helfen. Deswegen ist auch der Impfstoff von AstraZeneca wahrscheinlich viel besser, als das, was wir erwarten mussten. Ich bin aber sehr dafür, dass wir über diese Frage offen reden und die Menschen, die sich lieber später mit dem etwas wirksameren Impfstoff impfen lassen wollen, als früher mit dem etwas weniger wirksamen Impfstoff, diese Freiheit haben.

Die Menschen könnten befürchten, dass nacheinander, also als Zweitdosis zwei unterschiedliche Mittel verabreicht werden. Wäre das fatal und ist das ausgeschlossen?

Also das muss ausgeschlossen sein. Ich glaube nicht, dass es fatal wäre, aber neben der Schnelligkeit muss weiterhin die Sicherheit gewährleistet werden.

Auch unter Ärzten und Pflegepersonal, also Menschen, die es eigentlich wissen müssten, gibt es nicht unerhebliche Vorbehalte. Sie scheiden als Erfolgs-Multiplikatoren wohl eher aus. Worin begründet sich Ihrer Meinung nach diese Skepsis?

Die allermeisten Ärzte und die allermeisten Pflegekräfte stehen der Impfung positiv gegenüber. Denjenigen, die dem Impfstoff grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, muss ich leider sagen, dass ihre Einstellung oft auf ungesundem Halbwissen beruht. Natürlich ist die Technologie der mRNA-Impfstoffe sehr innovativ, aber es sind schon in den letzten zehn Jahren tausende von Menschen in klinischen Prüfungen der Phase 1 und 2 mit diesen Impfstoffen geimpft worden und die befürchteten Nebenwirkungen sind nicht aufgetreten.

Derzeit mehren sich die Forderungen, dass auch Hausärzte in den Impf-Prozess eingebunden werden sollen. Verbietet sich das nicht allein schon durch die Kühlketten-Problematik bei Biontech?

Biontech forscht an der Frage, ob man auch mit weniger strengen Kühlketten den Impfstoff sicher verabreichen kann. Bei Moderna, AstraZeneca und auch bei CureVac, dem Impfstoff, der im Frühjahr auf den Markt kommt, ist es heute schon nicht erforderlich auf minus 70 Grad zu kühlen.

Wir feiern den Föderalismus als demokratische Segensbotschaft. Hat er in den letzten Monaten nicht schon viele Erfolgsversuche im Keim erstickt?

Das ist leider richtig. Wenn in der Pandemie die Länder stärker auf Angela Merkel und ihren Kanzleramtschef Helge Braun gehört hätten, ginge es uns jetzt allen besser.

Finden Sie es richtig, dass gerade in den Pandemie-Anfängen unsere Politik versucht hat und zum Teil immer noch versucht, das Problem weitgehend ohne breit aufgestellte wissenschaftliche Krisen-Beratung zu lösen?

Ich sehe das die Bundesregierung sich sehr gut beraten lässt von vielen Experten, unter anderem aus dem Helmholtz-Institut in Braunschweig und von Professor Christian Drosten. Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann, aber andere Länder beneiden uns um diese Wissenschaftler.

Sie hoffen und wünschen, dass die „zivilisierte" Welt die unterm Strich deutlich benachteiligten und hilflosen Länder der Erde nicht aus den Corona-Augen verliert. Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass das diesmal anders sein könnte als zum Beispiel in der Flüchtlingskrise?

Im Moment ist es richtig, dass wir uns auf die Menschen konzentrieren, die uns gewählt haben, aber die Europäische Union hat ja mehr als zweimal so viel Impfstoff bestellt als wir brauchen, um alle Europäer zu impfen. Im Moment sieht es so aus, dass wir sehr viel davon auch tatsächlich bekommen, weil die Projekte erfolgreich sind. Dann werden wir schon sehr frühzeitig damit anfangen, unseren ärmeren Nachbarn auf dem westlichen Balkan sowie anderen Ländern diesen Impfstoff günstig oder kostenlos zur Verfügung zu stellen.