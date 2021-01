Einzelhandel in Iserlohn: B&U mit Fashion-Taxi unterwegs

Iserlohn. Der Lockdown macht erfinderisch: Bei B&U kann im digitalen Schaufenster geshoppt werden, geliefert wird mit dem Fashion-Taxi.

Rund 100.000 Artikel warten hinter den Türen des Modehauses B&U auf ein neues Zuhause. Das Problem: Wie auch alle anderen Einzelhändler in der Iserlohner Innenstadt dürfen momentan keine Kunden vor Ort durch die Auslagen und Kleiderständer stöbern – andere Wege und Konzepte müssen her. Deshalb ist das Team von B&U jetzt zumindest virtuell für die Iserlohner Kunden da.

„Unser Fashion-Taxi ist unser Sprachrohr zu den Kunden“, erklärt Julia Werner von der B&U-Marketingabteilung. Noch sieht das Fashion-Taxi recht unscheinbar aus, zeitnah soll der Wagen aber entsprechend foliert werden und somit auch optisch als Taxi erkennbar sein. So soll das Angebot dann auch über die sozialen Medien hinaus bekannt werden. Die sind seit Beginn des Lockdowns, neben der Webseite, der Hauptkommunikationsweg zu den Kunden und Kundinnen. Dort werden aktuelle Angebote und Outfits präsentiert, die dann mit dem Fashion-Taxi kostenlos ausgeliefert werden. „Wir machen trotzdem einen Sale, wer weiß, wann wir wieder öffnen dürfen. Wir brauchen den Platz“, erklärt Julia Werner.

Digitales Schaufenster zeigt Outfit-Highlights aus dem Modehaus

Seit vergangener Woche gibt es jetzt das digitale Schaufenster auf bundu-mode.de. Dort kommen regelmäßig komplette neue Outfits dazu. Ebenso wird auch das echte Schaufenster umdekoriert: Alle Outfits erhalten Nummern, damit die Kunden unkompliziert telefonisch, per WhatsApp oder Mail bestellen können.

Alle Nachrichten und Anrufe landen dann auf dem Handy von Julia Werner. Morgens werden die Bestellungen rausgesucht, am Nachmittag ausgeliefert. Aber auch abseits der online präsentierten Ware wird natürlich alles mit dem Fashion-Taxi ausgeliefert, von den Dessous bis zum Hochzeitsanzug. „Wir nehmen den Wunsch des Kunden und gehen dann auf Forschungsreise durch den Laden“, beschreibt Julia Werner die Vorgehensweise. Anhand von Bildern versucht sie einzuschätzen, was zu dem Kunden am anderen Ende der Leitung passen könnte. Und die Kunden können so eine Vorauswahl treffen.

B&U-Team ist dankbar für Unterstützung der Kunden vor Ort

„Der Service wird gut angenommen, zehn bis 20 Bestellungen liefere ich am Tag aus“, berichtet Julia Werner. Manchmal bekomme sie auch ein kleines Dankeschön, sie freue sich allerdings auch jedes Mal, die Kunden wiederzusehen – wenn auch aus der Ferne. „Die Kunden wollen uns die Stange halten, das freut mich natürlich sehr“, sagt sie. Retouren gebe es kaum. Wenn die Nachfrage da ist, soll es bald eventuell auch einen „Click & Collect“-Schalter bei B&U geben.

Auch hinter den Kulissen wird schwer gearbeitet: Die Zeit ohne Kundenverkehr wird genutzt, um Wände zu versetzen und umzubauen. Im Obergeschoss wird ein Outlet eingerichtet. „Alles wird noch schicker, wenn wir wieder öffnen dürfen“, blickt Julia Werner hoffnungsvoll in die Zeit nach dem Lockdown.

Aber auch neben den Umbaumaßnahmen gibt es genug für die Mitarbeiter zu tun: Um die Outfits angemessen online präsentieren zu können, schlüpfen sie selbst in die Kleidung. Dann finden im Modehaus kleine Shootings statt, um das digitalen Schaufenster und die sozialen Medien befüllen zu können.

Hygienekonzept für Zeit nach dem Lockdown steht bereits

Die Sorge und die Ungewissheit, wann endlich auch wieder Kunden selbst vor Ort einkaufen können, begleitet das Team dennoch. Da sich schwer einschätzen lasse, wie die Menschen reagieren, wenn der Einzelhandel wieder öffnen darf, werde auch nach dem Lockdown das Fashion-Taxi weiterfahren, um auch die zu erreichen, die lieber noch nicht in die Innenstadt gehen möchte.

Auch im Hause ist B&U schon vorbereitet. „Unser Hygienekonzept steht“, sagt Julia Werner. Sie kann sich gut vorstellen, dass es zunächst wieder Beschränkungen geben wird, wie viele Menschen gleichzeitig ins Geschäft würden. Die Zählmarken dafür liegen schon bereit – und warten auf das Ende des Lockdowns.