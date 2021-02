So gut geräumt wie dieser Weg zum Briefkasten sind die wenigsten. In den meisten Fällen müssen sich Peter Mies und seine Kollegen durch Schnee und Eis kämpfen.

Logistik Eis und Kälte: Was das für Iserlohner Zeitungsboten bedeutet

Iserlohn. Zusteller sind bei Minusgraden mitten in der Nacht unterwegs, damit die Zeitung pünktlich bei den Lesern ankommt. Ein harter Job.

Draußen ist es noch stockdunkel. Und kalt. Sehr kalt. Minus sechs Grad zeigt das grüne Display im Auto von Peter Mies an. „Das geht ja noch. Gestern hatte ich minus 19 da stehen“, sagt der 61-Jährige, während er sich umdreht und sich eine Zeitung von der Rückbank schnappt. Dort liegen stapelweise Ausgaben des Iserlohner Kreisanzeigers, hunderte Exemplare. „Und die bringen wir jetzt zu den Lesern!“

Peter Mies ist Zeitungszusteller. Jeden Morgen – oder besser gesagt: jede Nacht – sorgt er dafür, dass die Zeitung pünktlich im Briefkasten landet. Und das mittlerweile schon seit acht Jahren. Gleichzeitig ist er Nachtkoordinator und daher noch früher auf den Beinen als seine Kolleginnen und Kollegen. Um 1.15 Uhr beginnt sein Dienst. „Dann kontrolliere ich die Ablagen in den Revieren für die Boten und überprüfe, ob genügend Zeitungen da sind.“ Es fehlen welche – er kümmert sich. Es fällt ein Zusteller kurzfristig aus – er kümmert sich. Egal was ist – er kümmert sich.

Für den Notfall liegt alles im Auto bereit

Wenn er sich dann um alles gekümmert hat, geht es meist auch für ihn in irgendeins der 56 Reviere in Iserlohn. Welches ist eigentlich egal, er kennt sie alle. „Ich bin da, wo jemand gebraucht wird.“ Heute ist er in Sümmern unterwegs. Rittershausstraße, Feldmarkring , Industriegebiet.

Von der Redaktion bis zum Briefkasten Nach Redaktionsschluss gegen 0.30 Uhr wird der Iserlohner Kreisanzeiger im Druckzentrum Hagen gedruckt. Von dort werden die Ausgaben von einer Spedition abgeholt und an die Ablagestellen in den Revieren gebracht. In Iserlohn gibt es insgesamt 56 Reviere, in Letmathe 14 und in Hemer 33. Dort nehmen die Boten gegen 3 Uhr ihren Dienst auf und bringen die Zeitungen zu den Leserinnen und Lesern nach Hause. Über 12.000 Exemplare werden direkt an die Abonnenten verteilt, viele weitere für den Einzelverkauf an Kioske, Supermärkte und Tankstellen.

Mittlerweile ist es vier Uhr nachts. Während noch fast ganz Iserlohn schläft, hat Peter Mies schon knapp die Hälfte seiner Tour geschafft. Die Zeitungsstapel auf der Rückbank werden kleiner und kleiner. Mit seinem Auto fährt er gezielt von Haus zu Haus. „Hier kann ich ja noch ganz gut fahren, aber am Wulfringser Berg komme ich nicht mehr hoch“, sagt Mies. Dort ist laufen angesagt. Die Gefahr, sich im tiefen Schnee festzufahren, ist zu groß. „Für den Notfall habe ich aber auch eine Schneeschaufel, Salz und kiloweise Sand im Auto.“ Für sich. Und für die Kollegen. Sechs von ihnen konnte er so in dieser Woche schon aus der Patsche helfen. Wie gesagt: Er kümmert sich.

Doch sowas kostet natürlich Zeit. Zeit, die Peter Mies schon an normalen Tagen nicht hat. An Tagen mit Schnee und Eis aber noch weniger. „Wir müssen über Schneeberge klettern, die fast einen halben Meter hoch sind“, erzählt er. Dazu die schlecht oder gar nicht geräumten und gestreuten Wege. Überall muss er aufpassen, nicht zu stürzen. An manchen Häusern gibt es nicht einmal Licht. „Ich kenne zum Glück jede Stufe und jedes Schlagloch.“ Langsamer – weil vorsichtiger – ist er trotzdem. „Durch den Schnee und das Eis brauchen wir momentan gut eine Stunde länger als normal“, sagt der Zusteller. Damit ihm immerhin die Eiseskälte nichts anhaben kann, ist Peter Mies dick eingepackt. Er trägt mehrere Jacken übereinander, Handschuhe, zwei paar Socken und wasserdichte Schuhe. „Anders geht das gar nicht.“

Acht bis zehn Kilometer durch Eis und Schnee

Acht bis zehn Kilometer legt er täglich zu Fuß zurück. Seine Uhr protokolliert das immer auf den Meter genau. „Andere leisten sich ein teures Fitnessstudio. Das brauche ich nicht mehr“, scherzt er. Aber wie ist das so, tief in der Nacht ganz allein auf den Straßen unterwegs zu sein? „Ich mag das. Hier hat man seine Ruhe.“ Und die scheint Peter Mies zu genießen. Selbst das Radio im Auto hat er ausgeschaltet.

Auf der Rückbank seines Autos liegen die Zeitungen, die verteilt werden müssen – und eine Schneeschaufel. Für den Fall der Fälle. Foto: Kevin Pinnow

Mit dem geht es jetzt noch einmal zu den Ablagestellen der anderen Reviere im Iserlohner Norden. „Ich muss gucken, dass kein Bezirk liegen geblieben ist.“ Entwarnung.

Ein letztes Mal geht es nun für Peter Mies zurück nach Sümmern. Langsam geht die Sonne auf. Die letzten Häuser noch, dann ist er fertig. Wieder ist eine Nacht mit Minusgraden bei Eis und Schnee geschafft. Er hat Feierabend – bis heute Nacht der Wecker klingelt. Dann kümmert er sich wieder. Um sich, um seine Kollegen und vor allem um die Kunden: „Alles für den Leser!“