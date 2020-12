Elfjähriger Kaya sucht alten Schulfreund: Wer kann helfen?

Iserlohn. Wieso ein Zahlendreher und eine fehlende Anschrift in einem Brief den Kontakt zwischen Kaya aus Iserlohn und seinem Kumpel Ayman verhindert.

„Hallo Kaya, ich hoffe, dass du doch an mich erinnerst, denn ich bin Ayman und wenn du mit mir Kontakt haben willst, das ist meine Nummer“, steht in dem kleinen Brief, den der elfjährige Kaya vor ein paar Wochen in seinem Briefkasten gefunden hat. Er ist von einem alten Freund aus der Grundschule, der vor einigen Jahren vom einen auf den anderen Tag in eine andere Stadt gezogen ist und von dem er seitdem nichts mehr gehört hat – bis zu diesem Brief. Das Problem: Unter der Nummer ist niemand erreichbar, eine Adresse steht auch nicht auf dem Brief. Doch Kaya möchte seinen alten Kumpel gerne wiedersehen. Deswegen macht er sich jetzt auf die Suche nach ihm.

Am Dördel haben sie immer zusammen Fußball gespielt

Diesen Brief hat Ayman an Kaya geschrieben. Doch leider ist unter der Telefonnummer niemand erreichbar. Foto: Privat

Die beiden Jungs waren auf der Südschule zusammen in einer Klasse. „Ab der Zweiten haben wir viel miteinander gemacht“, sagt Kaya – in der Schule aber auch in der Freizeit. Beide wohnten damals am Dördel. „Wir haben da fast immer draußen Fußball gespielt.“ Kaya war auch ein paar Mal bei Ayman zuhause, er weiß noch immer, wo sein Freund gewohnt hat: am Gerlingser Weg 75 – an den Nachnamen kann er sich aber leider nicht mehr erinnern. „Ich hatte mit den Eltern leider auch keinen Kontakt“, sagt Kayas Mutter Gioja da Silva. Alte Klassenlisten habe sie auch nicht mehr.

Deswegen versuchte sie ihr Glück bei Facebook, postete dort in die Gruppe „Du bist Iserlohner, wenn...“ die rührende Geschichte um die Freundschaft der beiden Jungs. „Ich denke einfach auch daran, dass Ayman bestimmt auf einen Anruf wartet und er traurig ist, dass Kaya sich nicht meldet.“ Immerhin erhielt die Mutter in den Kommentaren ein paar Tipps, wie sie immerhin an den Namen des Jungen, dessen Eltern wohl aus Spanien und Marokko stammen, gelangen könnte, zielführende Hinweise auf den Verbleib von Ayman gab es allerdings nicht.

Irgendwas mit „D“: Duisburg, Düsseldorf oder Dortmund

Wer kann helfen? Wer Ayman vielleicht kennt, weiß, wo er mittlerweile wohnt oder vielleicht sogar eine Telefonnummer von ihm hat, kann sich gerne per Mail an k.pinnow@ikz-online.de wenden oder unter 02371/822-229 melden. Alle Hinweise werden anschließend an Kaya und seine Mutter Gioja weitergeleitet.

Der Umzug des Jungen und seiner Familie soll etwa eineinhalb Jahre zurückliegen und kam für Kaya damals sehr überraschend. „Ich stand bei uns hinter dem Haus als er zu mir kam und sagte: Ich ziehe um.“ Irgendein Ort mit „D“ soll er genannt haben – Düsseldorf, Dortmund, Duisburg. „Ich weiß es nicht mehr genau.“ Beide hatten damals auch noch kein Handy, konnten deswegen keine Nummern austauschen. Seitdem hatten die beiden Schulfreunde keinen Kontakt mehr.

Doch offenbar hat Ayman seinen Freund Kaya über die Jahre nicht vergessen. Neben dem Zettel mit seiner – leider falschen – Nummer und den netten Worten, hat er Kaya noch einen Schlüsselanhänger von „Dragonball“ mit in den Briefkasten gepackt. „Mit den Figuren haben wir damals immer gespielt“, erinnert sich Kaya, der sich eigentlich nur eines wünscht: „Ich würde Ayman echt gerne wiedersehen.“