„Enge Kiste“ am Dicken Turm in Iserlohn

Iserlohn. Eine Baustelle am Dicken Turm in der Iserlohner Innenstadt wird den Autoverkehr für rund sechs Wochen behindern.

Das wird eine „enge Kiste“ in den kommenden Wochen im Bereich Am Nolten/Am Dicken Turm direkt vor dem „Café täglich“ mitten in der Iserlohner Innenstadt. Als wenn dieses Nadelöhr zur Fußgängerzone verkehrstechnisch nicht schon seit Längerem problematisch genug wäre: Vor einigen Wochen setzte die Deusche Bank im Rahmen von Umbaumaßnahmen einen Automaten-Container auf den Bürgersteig, und jetzt ist schräg gegenüber eine gut 50 Meter lange Baustelle für Tiefbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Iserlohn eröffnet worden.

Mit dem Ergebnis, dass die Bürgersteige auf beiden Seiten der Straße Am Dicken Turm extrem verengt sind und die Fahrbahn in ihrer Breite fast halbiert wurde. Im Hinblick darauf, dass ein Großteil des Lieferverkehrs für die Innenstadt gerade durch diesen Engpass fließt, muss bis Mitte Dezember dort mit starken Behinderungen gerechnet werden.

Auf Anfrage erklärte Markus Becker, Leiter der Abteilung Planung und Bau bei den Stadtwerken, dass die Arbeiten dringend notwendig sind, da ein Leck in einer Fernwärmeleitung entdeckt worden sei. „Kalte Wohnungen sind keine Option in dieser Jahreszeit“, sagte Becker. Auf einer Länge von rund 40 Metern müsste die Leitung ausgetauscht werden. Die veranschlagte Bauzeit liege im Bereich von sechs Wochen, dafür bittet Becker um Verständnis.