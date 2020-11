Erster British Pub in Iserlohn – Auf der Insel schon ein Hit

„Cheers“ (Prost) wünscht England: Der noch nicht einmal eröffnete einzige Iserlohner Pub ist nach einem Bericht in der lokalen Presse des Örtchens Bridlington mit leichter Zeitverzögerung auf der Insel einem Millionenpublikum bekannt geworden. Wie berichtet, hat der aus London stammende Iserlohner Paul Moss den Pub in England komplett abbauen und in die Waldstadt verschiffen lassen. Darüber schreiben jetzt nach der „Bridlington Free Press“ auch „The Sun“, „The Daily Mail“, „the drinks business“, „lad bible“ und andere. „Es ist verrückt“, sagt Paul Moss am Montag am Telefon.

Die Aufmerksamkeit aus der alten Heimat kommt dabei zeitverzögert. Im März hatte die Heimatzeitung erstmals über den Umbau des ehemaligen „el alma“ an der Oststraße berichtet. Die Einrichtung des „The New Crown“ in Bridlington, Yorkshire, hatte Paul Moss bereits im Oktober 2019 nach der Schließung des Lokals aufgekauft und Stück für Stück nach Iserlohn liefern lassen.

Auf die Geschichte aufmerksam wurde die britische Lokalpresse dabei erst durch einen Immobilienentwickler. In dem Gebäude, in dem der Pub in England einst untergebracht war, sind nach einem Umbau inzwischen neun Zwei-Zimmer-Appartements entstanden. Man kontaktiert Paul Moss, der nach dem ersten Artikel im Lokalen einen Tag später einen Anruf von der Boulevard-Zeitung „The Sun“ erhält, die ebenfalls berichten will. „Klar“, sagt Moss. „The more the merrier“ („Je mehr, desto besser“).

Weil der zuständige Yorkshire-Korrespondent der Zeitung im Homeoffice mit seiner Frau sitzt, einer Kollegin des „Yellow-Press“-Konkurrenzblattes „Daily Mail“, nehmen die Dinge ihren Lauf. Weitere Blätter und Online-Portale springen auf. Die Klickzahlen auf den jeweiligen Internetseiten lassen vermuten, dass Iserlohn und sein „The New Crown“ nun Millionen Briten bekannt sei dürfte.

Kommt bald die „British Invasion“?

Die Sache mit der „Daily Mail“ allerdings, erzählt Paul Moss, sei ihm eigentlich so gar nicht recht gewesen. Die Zeitung hatte beim Vorantreiben des Brexit eine aus seiner Sicht eher unrühmliche Rolle gespielt. „Wenn ich das gewusst hätte“, sagt er.

Über die Facebook-Seite des „The New Crown Iserlohn“ haben sich inzwischen zahlreiche Engländer zu Wort gemeldet. „Ehemalige Wirte des ursprünglichen Pubs, Stammkunden und andere“, erzählt Moss. „Einige wollen uns besuchen kommen.“ Vielleicht auch im Zusammenhang mit künftigen BVB-Spielen. Die Nähe zu Dortmund wird in allen Berichten betont. Zumeist wird Iserlohn dabei allerdings fälschlicherweise dem „Ruhr Valley“ (Ruhrgebiet) zugeschlagen.

Auch die „Bild am Sonntag“ hat sich inzwischen Bilder vom Pub schicken lassen. Anders als angekündigt wurde aber bislang nichts veröffentlicht. Paul Moss kann es egal sein. Das Interesse an „seinem“ Pub ist auch so groß. Aktuell laufen noch ein paar Restarbeiten. Sobald die Corona-Schutzbestimmungen es zulassen – soll es losgehen.