Entscheidung für eine Stadt, die Kultur will

Iserlohn. Niels Gamm wird im Rathaus offiziell als zukünftiger Leiter des Parktheaters vorgestellt.

Es gibt viele gute Gründe für Niels Gamm, nach Iserlohn zu kommen: die ungeheure Breite und die hohe Qualität des Programms im Parktheater, der gute Ruf des Hauses als Gastgeber bei Künstlern und Publikum, die Begeisterungsfähigkeit des Publikums und – am allerwichtigsten – „eine Stadt, die das alles will und noch weiter entwickeln möchte“, sagt der zukünftige Leiter des Parktheaters (wir berichteten). Gestern wurde der ehemalige Disponent der Konzertagentur Landgraf, der derzeit mit einem Kulturconsulting in Berlin selbstständig ist, offiziell als neuer Leiter des Parktheaters und als Nachfolger von Johannes Josef Jostmann im Rathaus vorgestellt. Gamm wird seine Stelle am 1. Mai 2021 antreten, hat aber bereits jetzt Gelegenheit, zusammen mit seinem Vorgänger die kommende Spielzeit des Parktheaters zu planen.

Wohlfühlfaktor in der Stadt erhöhen

Bei der gestrigen Vorstellung, die der Erste Beigeordnete und Kämmerer, Michael Wojtek, und der Kulturressortleiter Jochen Köhnke, vornahmen, wurde auch deutlich, wie wichtig diese Position für das kulturelle Leben in Iserlohn und wie wichtig der Stadt die Kultur ist. Die Kultur sei eine der wenigen Aufgabengebiete, in der eine Stadt echten Gestaltungsspielraum habe, sagte Wojtek. Dementsprechend wichtig sei, hier eine besondere Leistung für Bürger zu bieten, die auch den Wohlfühlfaktor in der Stadt erhöhe. „Die Kultur und das Parktheater haben auch bei uns in der Verwaltung einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Wojtek und hofft, dass der Stadt angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung der Atem nicht ausgehe. Dementsprechend aufwendig hat die Stadt das Bewerbungsverfahren gestaltet, um „unter den Besten auswählen zu können“, wie es Jochen Köhnke ausdrückte. Als Mitglied der INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen) hat Iserlohn von dem Service dieser bundesweiten Vereinigung Gebrauch gemacht, um die Ausschreibung in der ganzen Theaterlandschaft bekannt zu machen, und das Verfahren mit Expertenblick begleiten zu lassen. Rund ein Dutzend Bewerber hatten die INTHEGA-Vorauswahl überstanden, zwei Männer und zwei Frauen gingen nach einer weiteren Auswahl in die Schlussrunde, Niels Gamm wurde am Ende im Hauptausschuss einstimmig gewählt – auch das sei bei einer so wichtigen und exponierten Stelle eher ungewöhnlich, sei aber ein großer Vertrauensbeweis in die Fähigkeiten des zukünftigen Theaterdirektors. „Ich freue mich, einen so kompetenten Mitarbeiter für diese herausragende Stellung bekommen“, sagte Wojtek.