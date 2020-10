Sebastian Blanke, Leiter des Forstbetriebsbezirkes Iserlohn im Regionalforstamt Märkisches Sauerland, einer Außenstelle von Wald und Holz, kennt den Fortpflanzungsdrang der Bäume in und um Iserlohn – einer der Gründe, warum es dieses Jahr so viele Bucheckern und Eicheln gibt.

Natur Erhöhter Fortpflanzungsdrang in den Iserlohner Wäldern

Iserlohn. Die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre setzt den Bäumen zu. Sie reagieren mit einer Samenüberproduktion

„Jemand sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“, heißt ein Sprichwort. In diesem Herbst könnte es auch heißen: „Man sieht den Wald vor lauter Eicheln und Bucheckern nicht!“ Rotbuchen und Roteichen, aber auch Nuss- und Kastanienbäume haben in diesem Jahr besonders viele Früchte getragen. Das merkt man nicht nur beim Waldspaziergang, auch in der Stadt liegen Bürgersteige und Straßen voll mit Bucheckern und Eicheln. „Diese sogenannte Vollmast, die früher alle drei bis vier Jahre vorkam, bedeutet besonderen Stress für die Bäume“, erklärt Sebastian Blanke, Leiter des Forstbetriebsbezirkes Iserlohn im Regionalforstamt Märkisches Sauerland, einer Außenstelle von Wald und Holz NRW.

Angeregt durch die milden Temperaturen im Frühjahr haben sich besonders viele Blüten ausgebildet, die dann zu Samen werden – ein Kraftakt für die Holzgewächse. Zusammen mit dem Trockenstress der letzten drei Jahre entsteht so ein fataler Kreislauf. „Die Bäume spüren, dass sie das nächste Jahr vielleicht nicht überstehen werden und stehen unter großem Fortpflanzungsdrang. Sie produzieren deshalb besonders viele Samen, um den Fortbestand ihrer Art zu sichern. Das ist eine reine Überlebensstrategie“, sagt der Forstbetriebsbeamte.

Der Nachteil: Mehr Früchte bedeuten, dass der Baum mehr Energie verbraucht. Ohne ausreichend Wasser kann diese aber nicht gewonnen werden, noch mehr Totholz in den Wäldern ist vorprogrammiert. „Ich gehe davon aus, dass viele Bäume, die in diesem Jahr eine Vollmast gebracht haben, absterben werden“, so Blanke.

Auf den Freiflächen muss mehr gejagt werden

Dabei gehe es den Eichen noch am besten, besonders betroffen seien Buchen, die wohl das Schicksal der Fichten teilen werden. „Im Bereich von Iserlohn und Hemer wird es bald keine Fichten mehr geben“, meint der Waldexperte. Damit aus einem kleinen Samen ein zartes Pflänzchen wird, braucht es nicht nur einen geeigneten Untergrund, sondern auch eine gehörige Portion Glück. Blanke: „Die Rehe freuen sich über den reich gedeckten Tisch – Keimlinge sind ihre Leibspeise.“ Mehr Nahrung führe zu mehr Nachkommen beim Wild, das bedeute noch mehr hungrige Mäuler und noch mehr Verbiss. „Der Äsungsdruck steigt, die Verjüngung des Waldes ist bedroht“, fasst Blanke die Folgen zusammen. Er will die Jäger in die Pflicht nehmen und sagt: „Wir müssen den Jagddruck steigern. Auf den Freiflächen, die durch die Fichten entstehen, muss mehr gejagt werden, damit sich die Jungpflanzen durchsetzen können.“

Auch zusätzliche Mittel zum Schutz von Jungpflanzen vor Verbiss durch Wildtiere seien nötig. In Bereichen, wo bereits neu aufgeforstet sei, führe an Zäunen kein Weg vorbei. Kein schöner Anblick beim Waldbesuch, aber unbedingt erforderlich.

Blanke und seine Kollegen setzen bei der Neugestaltung der Wälder auf Douglasien und Küsten-Tannen aus Nordamerika, die an die Trockenheit angepasst sind. Aber auch Lärchen, Weißtannen und Rotbuchen werden gepflanzt. „Insgesamt müssen wir uns von einem Wald verabschieden, wie er früher war: Statt der langen, akkurat gezogenen Baumreihen wird es sehr viel bunter zugehen. Wir müssen mischen: Douglasie und Küsten-Tanne, dazwischen Laubbäume, statt auf eine oder zwei Baumarten zu setzen“, steht für den Waldkenner fest. Durch diesen Mix vermindere man das Risiko, dass bei einem Schädlingsbefall alle Bäume befallen seien, der wirtschaftliche Totalausfall könne so vermieden werden.

Allen Spaziergänger, die die durch die Forstarbeiten derzeit extrem schlecht begehbaren Wege stören, sagt Blanke: „Holz ist ein vergänglicher Werkstoff, es muss jetzt abgefahren werden. Wir werden die Wege aber so bald wie möglich wieder instand setzen.“