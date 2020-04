„Erleben Segnungen der Digitalisierung“

Iserlohn. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärt im Interview, was in der Corona-Krise wichtig ist und was sich künftig ändern wird.

Selbst in politisch und gesellschaftlich halbwegs „normalen“ Zeiten ist der Posten des CDU-Generalsekretärs nicht gerade eines der leichteren Betätigungsfelder. Aber für den Iserlohner Christdemokraten Paul Ziemiak, der seit Dezember 2018 auf diesem Berliner Stuhl sitzt, bedeutet das nach internen Findungs- und Machtgerangel-Prozessen der Partei jetzt Arbeit auf ganz anderem Terrain. Jetzt sind die deutschen Spitzenpolitiker als Krisenmanager gefragt. Diese Priorität bestätigt Ziemiak auch im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Fangen wir mal ganz allgemein an: Wir alle befinden uns am Anfang einer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, deren tatsächlichen Verlauf und Ende niemand verbindlich voraussagen kann. Wagen Sie ein Bild oder Szenario für ein Deutschland in einem, drei und fünf Jahren?

Uns allen muss klar sein, wir reden über die größte Krise des Landes seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir werden künftig über ganz grundsätzliche Fragen diskutieren: Wie steht es um den Zusammenhalt in Europa? Wo müssen wir ökonomische Abhängigkeiten reduzieren? Wie stark verändert die Digitalisierung unser Zusammenleben? Wie sichern wir den Wohlstand unseres Landes? Um die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes mache ich mir große Sorgen. Das sind die Debatten, um die es geht. Gleichwohl bin ich wirklich optimistisch, wenn ich bei allen Herausforderungen sehe, dass der Zusammenhalt unter den Menschen wirklich stark ist. Und nach der Krise wird er noch stärker als vor ihr sein. Davon bin ich überzeugt.

Wann haben Sie selbst für sich verstanden, dass wir es nicht mit einer „normalen“ Grippewelle zu tun haben. Anders gefragt: Wann haben Sie das tatsächlich mögliche Ausmaß für sich realisiert?

Als in China sehr drastische Maßnahmen ergriffen wurden, wurde mir klar, dass wir einer gewaltigen Bedrohung entgegengehen. Die Ausbreitung des Coronavirus war und ist aber ein ständiger Prozess, bei dem die Politik und ganze Regierungen vor allem auf den Rat der Virologen angewiesen sind. Insofern halte ich Kommentare nach dem Motto „Wir haben das doch schon immer alles gewusst“ für falsch.

Was glauben Sie: Vertraut die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger darauf, dass die deutsche Politik-Führung die Krise tatsächlich im Griff hat? Oder ist das eher Singen in der Dunkelheit?

Umfragen zeigen, dass das Vertrauen der Bürger in das Krisenmanagement der Bundesregierung sehr hoch ist. Hier in Nordrhein-Westfalen arbeiten Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und das gesamte Kabinett unentwegt an der Bewältigung der Krise und zwar mit der notwendigen Konsequenz, aber auch mit Maß und Mitte. In unserem Bundesland wurden beispielsweise sehr schnell tausende Anträge auf Soforthilfe für kleine Unternehmen bewilligt und ausgezahlt. Das zeigt, dass Bundes- und Landesregierung entschlossen handeln. Aus eigener Anschauung, in allen täglichen Lagebesprechungen erfahre ich, dass wirklich rund um die Uhr alles getan wird, damit wir so gut wie möglich diese Krise bestehen.

Befürchten Sie, dass das ohnehin ziemlich instabile Europa unter der Last der Krise und der ungleichen Bewältigungs-Voraussetzungen zusammenbricht?

Wir werden in der Tat eine heftige Debatte um die Zukunft Europas erleben. Als Deutsche müssen wir entscheidend dazu beitragen, Europa wieder zu neuer Stärke zu führen, sonst bricht die EU tatsächlich auseinander. Wir brauchen mehr Solidarität untereinander. Deutschland nimmt beispielsweise gegenwärtig Patienten aus Frankreich oder Italien auf. Wir sollten einen europäischen Plan entwickeln, wie wir künftig in Europa derartige Pandemien gemeinsam und koordiniert bekämpfen. Und wir werden schnell einen Europäischen Plan entwickeln müssen, wie wir die Mitgliedsstaaten aus dem ökonomischen Tief in Folge der Krise wieder herausführen.

Bisher waren wir stolz, im Just-in-time-Tempo der neuen Welt mithalten zu können. Nun müssen wir allerdings schmerzhaft erkennen, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten auch Risiken und Nachteile in sich bergen. Wie wird sich die deutsche Wirtschaft verändern müssen?

Ich bin davon überzeugt, dass wir an der ein oder anderen Stelle industriepolitisch noch einmal grundsätzlich neu nachdenken müssen. Insbesondere die Abhängigkeit Deutschlands bei der Lieferung von Medikamenten und Schutzkleidung ist etwas, was wir konkret ändern müssen. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir nach der Krise genau überlegen, was wir in Deutschland selbst herstellen müssen, um im Ernstfall noch handlungsfähiger zu sein.

Viele Menschen – auch aus Bereichen der Wirtschaftspolitik – sprechen in Bezug auf die zurückliegenden und möglicherweise noch vor uns liegenden Be- und Einschränkungen von „Zumutung“. Ist das gezielter Populismus oder haben diese Menschen den Ernst der Lage tatsächlich nicht erkannt?

Die übergroße Mehrheit der Menschen und auch der deutschen Wirtschaft hat erkannt, dass es hier um Leben und Tod geht. Ich weiß, dass gerade viele Menschen unter den Einschränkungen leiden. Ich weiß, dass viele Mittelständler, Kleinunternehmer und Selbstständige um die nackte Existenz bangen. Aber uns allen muss klar sein: Es werden mehr Menschen sterben, wenn wir jetzt fahrlässig die Einschränkungen aufheben.

Wirtschaftsminister Altmaier hat versprochen, dass aufgrund der Krise kein Arbeitsplatz verloren geht. Ist das realistisch oder doch eher Baldrian fürs Volk?

Kein Mensch kann versprechen, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Peter Altmaier hat richtigerweise gesagt, dass wir alles tun werden, um so viele Arbeitsplätze wie nur möglich zu erhalten. Deshalb handelt die Bundesregierung entschlossen und hat sehr schnell ein Hilfspaket von historischem Ausmaß beschlossen. Dazu gehört ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit Staatsgarantien von 400 Milliarden Euro, 100 Milliarden Euro für Unternehmenskredite, 100 Milliarden Euro für Unternehmensbeteiligungen und ein 50 Milliarden-Paket für Klein- und Soloselbstständige. Das ist eine konkrete Antwort auf die drastischen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Wie lange kann Deutschland sich den Stillstand tatsächlich leisten?

Die zentrale Frage lautet: Wie verhindern wir, dass durch Corona unser Gesundheitssystem überfordert wird und Menschen sterben, weil sie nicht die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass die Krankenhäuser bei den Beatmungsplätzen aufstocken und dafür ist es wichtig, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Davon hängt ab, wann die Beschränkungen schrittweise zurückgefahren werden können.

Viele Menschen haben den Eindruck, dass Digitalisierung die Menschen zwar verbindet, am Ende aber doch irgendwie einsam macht. Ihre Meinung dazu?

Wir erleben gerade in diesen Tagen die Segnungen der Digitalisierung, etwa wenn Enkel mit ihren Großeltern via Skype oder Facetime trotz aller Beschränkungen Kontakt halten können. Dennoch leben wir alle doch von der Wärme menschlicher Begegnungen. Diese persönlichen Kontakte kann man nicht ersetzen.

Selbst Fachleute sind und waren vom Ausmaß und Ablauf der Pandemie überrascht. Kann sich ein Land überhaupt auf das eigentlich bis dato nicht Erlebte und in Teilen auch Unvorstellbare realistisch vorbereiten?

Auf manche Szenarien können wir uns vorbereiten und das tun wir auch, etwa mit unseren Pandemie-Plänen. Deutschland hat zudem eines der besten Gesundheitswesen der Welt. Auch das ist jetzt ein entscheidender Faktor bei der Bewältigung der Krise. Wichtig ist, dass wir uns nach dieser Krise genau anschauen, was wir besser und anders machen müssen. Wir dürfen und werden nicht einfach zum Alltagsgeschäft übergehen.

Jetzt ist also Corona das beherrschende Thema – bis vor ein paar Tagen war noch das Klima das Hauptproblem. Davor die Flüchtlinge, die Finanzen, der Terror. Alles irgendwie auch noch ungelöst. Wie geht’s weiter im Problem-Ranking?

Diese Krise wird vieles in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt ganz grundsätzlich verändern. Die Welt nach Corona wird eine andere sein als vorher. Wir erleben gerade im Zeitraffer, wie sich die Welt verändert. Die Nachkriegsordnung ist praktisch nicht mehr existent. Die Weltmacht USA ringt in dieser Krise massiv mit sich selbst, während sich China in der Welt als Helfer in der Not inszeniert. Das zeigt, dass auf der Weltbühne völlig neue Akteure um Aufmerksamkeit ringen. Europa und Deutschland müssen dabei ihre Rolle neu finden und diese entschlossen annehmen. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass wir sehr grundsätzliche und sehr komplexe Fragen vor uns haben.

Der Versuch eines Blicks in den „inneren“ Paul Ziemiak. Macht Ihnen die Krise in stillen Stunden auch mal so etwas wie Angst?

Angst ist kein guter Ratgeber. Aber meine Frau und ich haben zwei kleine Kinder und wir sprechen zu Hause natürlich viel darüber, welche Gedanken und auch Sorgen wir uns über die Zukunft machen, in der unsere Kinder einmal ihr Leben gestalten werden. Das sind – glaube ich – die Gedanken, die sich gerade viele Familien angesichts der gegenwärtigen Lage machen.

Und noch ein Blick in die Zukunft des Paul Ziemiak. Vermute ich aus der Distanz richtig, dass ein Vorsitz-Kandidaten-Duo Laschet-Spahn Ihre Chancen auf den Verbleib auf dem Generalsekretärs-Stuhl gegenüber dem Duo Söder-Spahn deutlich erhöhen würde?

Jetzt ist mit Sicherheit nicht die Zeit für Personaldebatten und Parteipolitik. Und sowohl zu Armin Laschet, Jens Spahn als auch Markus Söder habe ich ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis.