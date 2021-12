Erneut drei Todesfälle im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat aktuelle Coronazahlen mitgeteilt.

Der Märkische Kreis meldet 345 Neuinfektionen seit Dienstag. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (22), Balve (9), Halver (18), Hemer (34), Herscheid (6), Iserlohn (58), Kierspe (13), Lüdenscheid (89), Meinerzhagen (7), Menden (35), Nachrodt-Wiblingwerde (7), Neuenrade (8), Plettenberg (15), Schalksmühle (7) und Werdohl (17). Die Zahl der aktuellen Indexfälle wird mit 2.405 angegebenb(Vorwoche: 2.219). In Quarantäne befinden sich zudem 671 Menschen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 464.

Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle registriert. Aus Iserlohn verstarb ein 90-jähriger Mann mit Vorerkrankungen in stationärer Behandlung. Der Impfstatus ist unklar. Ungeimpft und mit Vorerkrankungen verstarben eine 51-jährige Frau aus Kierspe und ein 84-jähriger Mann aus Lüdenscheid im Krankenhaus. Im Dezember wurden bisher acht Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig (November 2021: 20; Dezember 2020: 90). Die Zahl der Gesamtinfektionen steigt auf30.751, die der Genesenen auf 27.882.

64 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 16 auf der Intensivstation, fünf Patienten werden beatmet. Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder die Eingliederungshilfe melden 24 infizierte Bewohner, 38 Beschäftigte sind demnach in Quarantäne. An Schulen gibt es 284 Indexfälle, an Kitas: 36. Die Sieben-Tage-Inzidenz: beträgt 347,0 (Vortag: 337,9; Vorwoche: 329,6). Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) wird mit 4,62 (Vortag: 4,44; Vorwoche: 4,14) angegben. Der Anteil Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW/Divi-Intensivregister) beträgt 14,46 Prozent (Vortag: 14,19; Vorwoche: 13,06 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: Altena: 109 Infizierte, 952 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene• Balve: 56 Infizierte, 495 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene• Halver: 147 Infizierte, 1.274 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene• Hemer: 193 Infizierte, 1.998 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene• Herscheid: 36 Infizierte, 355 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene• Iserlohn: 405 Infizierte, 5.924 Gesundete, 92 Kontaktpersonen und 87 Verstorbene• Kierspe: 171 Infizierte, 1.573 Gesundete, 76 Kontaktpersonen und 22 Verstorbene• Lüdenscheid: 555 Infizierte, 5.734 Gesundete, 149 Kontaktpersonen und 89 Verstorbene• Meinerzhagen: 140 Infizierte, 1.879 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 30 Verstorbene• Menden: 191 Infizierte, 2.808 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene• Nachrodt-Wiblingwerde: 42 Infizierte, 367 Gesundete, 13 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene• Neuenrade: 62 Infizierte, 715 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 7 Verstorbene• Plettenberg: 151 Infizierte, 1.819 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 42 Verstorbene• Schalksmühle: 59 Infizierte, 431 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene• Werdohl: 88 Infizierte, 1.558 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn