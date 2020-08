Foto: Michael May / IKZ

An der Bleichstraße musste die Polizei an zwei Tagen zu zwei Einsätzen ausrücken.

Polizei Erneuter Polizeieinsatz an Iserlohner Asylbewerberunterkunft

Iserlohn. Nach einer Durchsuchung am Mittwoch werden Beamte auch am Donnerstag zur Asylunterkunft an der Bleichstraße gerufen.

Erneut mussten Einsatzkräfte am Donnerstag zum Flüchtlingsheim an der Bleichstraße ausrücken. Bereits am Mittwochnachmittag durchsuchte ein Großaufgebot, unterstützt von einem Spürhund, auf richterlichen Beschluss die Einrichtung und nahm einen Mann fest.

Die zweite Alarmierung geht am Donnerstagvormittag um 11.15 Uhr in der Leitstelle der Polizei ein. Diesmal müssen die Beamten vor Ort einen Streit mit gefährlicher Körperverletzung schlichten und entsprechende Anzeigen aufnehmen, teilt die Polizei mit.

Der Einsatz am Mittwoch (wir berichteten) war von den Strafverfolgungsbehörden geplant. Auf richterlichen Beschluss hin durchsuchten Ermittler mehrere Zimmer, nachdem Zeugen von einem „regen“ Treiben aus einzelnen Wohnungen berichtet hatten. Die Kriminalpolizei sei bei der Durchsuchung von Polizisten der Hundertschaft und einem Diensthundeführer aus Olpe unterstützt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Ein 36-jähriger Ghanaer leistete dabei massiven Widerstand und wurde vorübergehend festgenommen.

Die Polizeibeamten stellten „eine nicht unerhebliche Menge an Kokain“ und mehrere Waffen wie Langmesser sowie Baseballschläger sicher. Drei Männer im Alter von 27, 34 und 37 Jahren sollen sich des Betäubungsmittelhandels mit Waffen schuldig gemacht haben. Ihnen droht eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr. Die Ermittlungen dauern weiter an. Der 36-jährige Ghanaer ist seit Donnerstag wieder auf freiem Fuß.

Eine Auseinandersetzung zwischen Passanten und einem Bewohner der Einrichtung beobachten Anwohner der Bleichstraße dann am Donnerstagvormittag. Laut Zeugenaussagen beschimpfen zwei Passanten einen Mann, der im zweiten Stock des Wohnhauses im Fenster saß. Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein – die Polizei wird alarmiert. Vor Ort schlichten die Beamten den Streit und nehmen Anzeige gegen zwei Männer wegen schwerer Körperverletzung auf, so Polizeipressesprecher Boronowski auf Anfrage der Heimatzeitung. Ein Zusammenhang beider Vorfälle werde nicht vermutet.