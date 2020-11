Erste Abrissarbeiten für „Piepenstocks Eck“ im November

Vier Jahre ist es her, da war in dieser Zeitung schon einmal von den Plänen zu lesen, die alten Bestandsbauten an der Piepenstockstraße 18 bis 22 – eine verwinkelte Metallwarenfabrik und ein nicht mehr zeitgemäßes Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren – abzureißen und dort einen modernen Neubau mit Eigentumswohnungen zu errichten: „Piepenstocks Eck“ war der Name des Projekts der in Iserlohn ansässigen Firma Sassenscheidt, die als Projektentwickler mittlerweile auch ein Büro in Düsseldorf betreibt. Andere Projekte in Großstädten drängten sich damals aus Kapazitätsgründen in den Vordergrund, der Neubau in Iserlohn wurde vertagt. Bis jetzt.

Vermutlich zum kommenden Jahreswechsel, so erzählt es Erik Sassenscheidt, zusammen mit seinem Vater Karl Sassenscheidt, Inhaber und Geschäftsführer, wird das Unternehmen seinen offiziellen Sitz nach Düsseldorf verlagern, wo mittlerweile ein sechsköpfiges Team arbeitet und beispielsweise Bauprojekte in Dresden und Leipzig steuert. Keimzelle des Unternehmens war der Fenster- und Fassadenbau-Betrieb im Gewerbegebiet Zur Helle. Über eigene Immobilienengagements in Iserlohn – darunter das gerade im Umbau befindliche Gebäude mit der Deutschen Bank am Nordengraben – wie auch im Osten Deutschlands entwickelte sich das Unternehmen weiter.

In Dresden beispielsweise hat Sassenscheidt einen Bebauungsplan für ein Quartier mit 100.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche abgewickelt, 180 Wohnungen sind bereits gebaut. In Leipzig laufen Projekte mit 70 und 220 Wohnungen. Durch personelle Verstärkung rückt jetzt auch das Iserlohner Projekt wieder in den Mittelpunkt: André Schubert ist der erfahrene Projektleiter, der im Februar dazugestoßen ist. Zukünftig, so erzählt es Erik Sassenscheidt, soll der Fokus auch wieder stärker auf Nordrhein-Westfalen gelegt werden.

Nur bei den Balkonen soll die Optik der neuen Wohnanlage an der Piepen­stockstraße noch modifiziert werden. Foto: Privat / IKZ

André Schubert, der neue Projektleiter, geht etwas tiefer ins Detail, was den ersten Anlauf von „Piepenstocks Eck“ angeht. Damals sollte ein Generalunternehmer gefunden werden, der den Bau erstellt, aber der war zu akzeptablen Konditionen nicht zu finden. Jetzt übernimmt das Unternehmen Sassenscheidt die Umsetzung selbst, arbeitet mit Einzelunternehmen zusammen, um das Objekt zum Erfolg zu bringen. Erster Schritt: der Abriss der Altbebauung. Der Auftrag ist vergeben, der Vertrag mit einem in Iserlohn durchaus bekannten Unternehmen wird in diesen Tagen unterschrieben. Und dann geht es in diesem Monat auch schon los. Erst kommt der Bauzaun, dann werden die Gebäude von innen ausgeräumt. Der Bagger fürs Grobe und natürlich auch für die Baugrube des Neubaus, so kündigt Schubert an, kommt allerdings erst zu Beginn des neuen Jahres zum Einsatz, auch um der Nachbarschaft die Beeinträchtigungen in der Vorweihnachtszeit zu ersparen. Drei bis vier Monate soll der Abriss samt Aushub der Baugrube dauern, der Rohbau im Sommer beginnen. „Wir werden das zur Jahreswende ausschreiben“, kündigt Schubert an. Der Ausbau ist für 2022 geplant mit der Fertigstellung bis zum Jahresende, so dass Schubert davon ausgeht, dass die ersten Bewohner Anfang 2023 einziehen.

Neue flexible Grundrisse für alle Zielgruppen

„Es hat sich an der Hülle nicht viel geändert, die Ansicht bleibt die gleiche“, erklärt Projektleiter Schubert zum optischen Erscheinungsbild der Anlage mit 14 Eigentumswohnungen, das Erik Sassenscheidt als klassisch-modern charakterisiert und das sich laut Schubert gestalterisch auch an die Häuser der Umgebung anlehnt – eine Optik, die augenscheinlich wohl auch in Düsseldorf oder Berlin gut zu vermarkten wäre. Kleinere Änderungen gibt es noch, etwa bei den Balkonen zum Vorplatz hin und bei der Ausgestaltung der Eingangsbereiche. Die früher angedachte Gestaltung im Stil einer Hotellobby wird nun fallengelassen, bei hochwertiger Bauqualität in moderner Optik soll es aber trotzdem durchweg bleiben. Die Tiefgarage, deren Zufahrt auf der rechten Grundstücksseite Platz findet, wird 24 Stellplätze bieten, bei denen die Möglichkeit, E-Autos aufzuladen, bereits vorgeplant ist. Zwei Treppenhäuser jeweils mit Aufzug erschließen das Gebäude. Waren die Wohnungen mit Größen zwischen 96 und 198 Quadratmetern Wohnfläche ursprünglich jeweils für zwei Personen konzipiert, setzt Projektentwickler Sassenscheidt nun auf Flexibilität bei der Anzahl und beim Zuschnitt der Räume, so dass alle Zielgruppen vom Single bis zur Familie dort einen passenden Grundriss finden können.

Sassenscheidt sieht Eigennutzer als Käufer

Die Flexibilität bei den Grundrissen hat dann auch Auswirkungen auf die Vermarktung, die Erik Sassenscheidt und sein Projektleiter André Schubert erst im Frühjahr angehen wollen, wenn der erste Baufortschritt zu sehen ist. „Das ist eher kein Thema für Kapitalanleger, eher für Eigennutzer, die sich gerne in einer Wohnung sehen und stadtnah wohnen wollen.“ Sassenscheidt ist optimistisch, dass sich schnell eine Gruppe von Kaufinteressenten findet: „Die Nachfrage ist ja da und die war auch über die Jahre hinweg da.“

Mit Kaufpreisen zwischen 3600 bis knapp über 4000 Euro je nach Ausstattungsniveau müssten Kaufinteressenten pro Quadratmeter bei dem Iserlohner Projekt rechnen, erklärt Erik Sassenscheidt auf Nachfrage und kann aus seiner eigenen Tätigkeit Vergleichswerte aus anderen Städten beisteuern. Unter 6500 Euro als Durchschnittspreis sei in Düsseldorf derzeit gar nichts machbar, in Leipzig liege der Preis oberhalb von 5000 Euro.