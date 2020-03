Erster Corona-Fall in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. Bislang zwei Kontaktpersonen, die nun ebenfalls unter Quarantäne stehen.

Dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurden zwei weitere am Coronavirus Infizierte gemeldet. Es handelt sich um eine Person aus Iserlohn und eine aus Menden.

Wie Ursula Erkens, Sprecherin des Märkischen Kreises auf Nachfrage erklärte, habe die Person aus Iserlohn bereits seit zwei Tagen zu Hause unter Quarantäne gestanden. „Das Ergebnis des Tests war dann positiv.“

In der Folge seien zwei Kontaktpersonen ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Erst wenn bei diesen Beschwerden auftreten würden, stünde hier ein weiterer Test an. Angaben zum Geschlecht oder dem genauen Wohnort der infizierten Person wollte man beim Kreis am Mittwochnachmittag nicht machen, „weil wir nicht von weiteren Kontaktpersonen ausgehen“, so Erkens weiter. Näheres wolle man frühestens nach der Sitzung des Krisenstabes am Donnerstag bekanntgeben.

Die Anzahl der am Coronavirus infizierten Personen im Märkischen Kreis ist somit auf acht angestiegen. Die Mosaikschule des Märkischen Kreises nimmt voraussichtlich am Dienstag wieder ihren Unterricht auf.

Am Dienstagnachmittag war beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreis das Ergebnis eines positiv getesteten Iserlohners eingegangen. Ein weiterer Fall aus Menden wurde mündlich bestätigt. Das Gesundheitsamt ermittelt in beiden Fällen die Kontaktpersonen. Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Kontaktpersonen stieg auf 77. Darunter sind auch vorsorglich acht Lehrkräfte und eine vierte Klasse der Pestalozzi Grundschule in Lüdenscheid. Die am Montag positiv getestete Lehrerin der Mosaikschule hatte hier unterrichtet, bevor sie vor zwei Wochen als Kontaktperson unter Quarantäne gestellt worden ist. Zu diesem Zeitpunkt war sie ohne Beschwerden. Der erste Test auf den Coronavirus war negativ ausgefallen. Die Mosaikschule in Lüdenscheid kann ihren Unterricht voraussichtlich am Dienstag, 17. März, wiederaufnehmen. Die Testergebnisse der unter Quarantäne gestellten Lehrkräfte und Schüler fielen bis auf die eine Lehrerin negativ aus. Der Märkische Kreis als Schulträger weist darauf hin, dass er in den fünf Berufskollegs und sieben Förderschulen seiner Zuständigkeit den Schulbetrieb aufrechterhalten wird, solange dies organisatorisch möglich ist. Nach Erlass des Landesgesundheitsministers Karl-Josef Laumann gibt es nun eine klare Regelung für Großveranstaltungen. Werden mehr als 1.000 Personen Besucher erwartet, müssen sie abgesagt werden. Für Veranstaltungen unter 1000 Personen gilt weiterhin, dass die Veranstalter bzw. die Kommunen selbst für Veranstaltungen verantwortlich sind und über Absagen entscheiden. Der Märkische Kreis gibt dazu keine Empfehlungen ab. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter der 116 117 einen telefonischen Info-Dienst eingerichtet. Dort werden alle Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantwortet. Das NRW-Gesundheitsministerium ebenfalls Bürgertelefon unter 0211/91191001 geschaltet. Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar. Für weitere Informationen verweist der Kreis auf die eigene Homepage www.maerkischer-kreis.de. Auch folgende Seiten bieten viele Infos zum Thema „Coronavirus“: Internetseite des NRW-Gesundheitsministeriums, Internetseite des Robert Koch-Instituts Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums ,Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.