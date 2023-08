Job und Familie: Erster Infotag für Frauen in Iserlohn

Iserlohn. Im September werden Frauen zum ersten Mal gezielt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Iserlohn beraten. Was es beim Infotag alles gibt.

Ein Ort für Informationsaustausch, Beratungsgespräche, neue Erkenntnisse – und das alles für Frauen. Unter dem Motto „Jetzt ICH!“ sollen zu den Themen Zukunft und Vereinbarkeit von Beruf und Familie beratende Gespräche stattfinden, Vorträge gehalten und Impulse gesetzt werden. Stattfinden wird der Informationstag am, Mittwoch, 13. September im Goldsaal der Schauburg in Iserlohn.

Und zwar wird es dann den ersten Fraueninfotag, organisiert von der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Märkischer Kreis, geben. „Die Idee kam uns letztes Jahr. Wir haben überlegt, dass wir etwas nur für Frauen machen, weil die strukturelle Benachteiligung noch immer da ist“, erklärte Nina Färber, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit Iserlohn.

Beratungen von 20 Ausstellern im Goldsaal der Schauburg Iserlohn

Insgesamt 20 Aussteller werden den Interessentinnen an dem Tag im Goldsaal von 9 bis 12.30 Uhr zur Verfügung stehen. „Es muss einen Ort geben, wo alle Interessenten zusammenkommen, beraten und informiert werden können“, sagte Kira Muth, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Iserlohn. Nicht nur an den jeweiligen Informationsständen können Gespräche stattfinden. Es soll außerdem die Möglichkeit geben, sich in Beratungsecken zurückzuziehen. Dort können dann beispielsweise Lebensläufe in einer intimeren Umgebung genauer angeschaut und Gespräche unter vier Augen geführt werden.

Insgesamt soll die Veranstaltung ein offenes Angebot sein, für das sich niemand vorher anmelden muss. „Und Männer sind natürlich auch willkommen“, gibt Kira Muth einen Ausblick. Auch für Kinder wird es ein Programm geben mit unter anderem Kinderschminken und einem Maltisch, so dass sie auch mitgebracht werden können und unterhalten werden. Lydia Dietrich, Beauftragte für Chancengleichheit beim Jobcenter Märkischer Kreis, war es wichtig, dass „eine Plattform für alle Frauen in Iserlohn geschaffen wird“. Dort soll es neben einem Bewerbungsmappencheck auch persönliche Kurz-Coachings, ein Quiz zum Thema Geschlechterverteilung geben, und auch Vorträge werden den Tag begleiten, „um Frauen ihre Perspektiven aufzuzeigen“.

Frauen in Iserlohn ermutigen im Beruf

Wichtig sei es ihnen, Mut zu machen und auch Frauen, die beispielsweise in Elternzeit sind, weitere berufliche Möglichkeiten und Chancen für ihre Zukunft aufzuzeigen, erklären die Organisatorinnen des Tages.

Dabei sind: Jobcenter Märkischer Kreis und Arbeitsagentur als Initiatoren, Bildungszentrum bzh Märkischer Kreis GmbH, Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung Hagen, Gleichstellungsstelle der Stadt Iserlohn/Städtische Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, Katharina Rütters – Bodenstein Coaching & Unternehmensberatung, agentur mark – Bündnis Teilzeitausbildung MK, BGS GmbH – Bildungsinstitut für Soziales und Gesundheit, Kindertagespflege AWO, bbz Märkischer Kreis – Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, Caritas Iserlohn, DAA – Deutsche Angestellten-Akademie, DEKRA Akademie, Nestor, Stadt Iserlohn – Familienbesuchsdienst und Kinderbetreuung, Tech in the City, Tertia, Euro-Schulen, Diakonie Mark-Ruhr – Beratungsstelle Arbeit Iserlohn, AWO Fachbereich Migration, Förderverein Frauenhaus und TEP – Programm Teilzeit Berufsausbildung.

