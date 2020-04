Erstmals nach dem Krieg kein Schützenfest in Iserlohn

Iserlohn. Die politische Weichenstellung in Sachen Corona hat Auswirkungen auf Schützen, Theater und Handel in Iserlohn.

Fast klingt es ein wenig nach Erleichterung, die in der Stimme von IBSV-Oberst Wolfgang Barabo mitschwingt. Natürlich nicht darüber, dass das Schützenfest 2020 den Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie geopfert werden muss, sondern vielmehr darüber, dass nun nach den aktuellen Beschlüssen Klarheit herrscht. „Gesundheit und Sicherheit gehen auf jeden Fall vor“, sagt Barabo und zeigt sich zufrieden, nun endlich „eine mit Spannung erwartete Planungssicherheit“ zu haben.

Bis zum Schluss hatten er und seine Vorstandskollegen noch gehofft, dass sich die Krise so entwickeln würde, dass man nicht zum ersten Mal nach dem Krieg das Fest einschließlich aller „Neben-Ereignissse“ wie Traditionsessen oder Musikparade würde absagen müssen. Aber nun beugt man sich eben einer „höheren Gewalt“.

„Wir versuchen nun alle tollen Kapellen, die eigentlich kommen sollten, auf das nächste Jahr umzuverhandeln.“ Überhaupt würden, so Wolfgang Barabo, die nächsten Tage und Wochen dazu genutzt, die Verträge mit allen Partnern auf das nächste Jahr umzuschreiben. Natürlich mache sich die Absage auch auf der Einnahmeseite des Vereins bemerkbar. Regressforderungen erwartet Barabo nicht, da Durchführung oder Absage der Veranstaltung nicht in der Macht des IBSV liegen.

„Bedrückt und deprimiert“, beschrieb gestern Theaterdirektor JoJo Jostmann seine Stimmungslage nach Bekanntwerden der neuen Coronaplanungen. „Im Moment heißt das zunächst einmal, dass wir die laufende Spielzeit als beendet ansehen müssen.“ Bereits seit Wochen laufen bereits Bemühungen, für bereits terminierte Veranstaltungen, die coronabedingt ausfallen müssen, Ersatztermine zu finden. „Doch auch das ist nicht immer einfach, weil die gut gebuchten Künstler ja nicht plötzlich zwei Tage pro Woche mehr zur Verfügung haben.“ Natürlich hat Jostmann die Hoffnung, die nächste Spielzeit im Herbst so pünktlich wie möglich beginnen zu können, um darin neue und verschobene Programmpunkte vollständig anbieten zu können. Nach jetzigen Stand würde übrigens auch das traditionsreiche Zeitungs- und Theaterfest am 30. August im derzeit geltenden Verbots-Zeitraum liegen.

Volker Hellhake, Inhaber von „Life Sport“ und 2. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn, ist froh darüber, dass es ab Montag in einem großen Teil des Einzelhandels wieder losgehen kann. Aber er denkt auch an die großen Geschäfte über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, für die der „Lockdown“ noch länger dauern wird. Hellhake und seine Händlerkollegen warten nun auf die Durchführungsverordnung der entsprechenden Bestimmungen. Vielleicht gebe es für größere Geschäfte mit mehreren Etagen ja auch die Möglichkeit, zunächst nur auf einem Teil der Fläche zu öffnen. Gestern in der Mittagszeit gab es eine Besprechung beim Iserlohner Stadtmarketing, das Wiederanfahren des Einzelhandels war dabei natürlich ein Thema.

Mit der Wiedereröffnung von Geschäften, so Volker Hellhake, sei die Krise aber noch nicht vorbei. Der Kaufmann geht davon aus, dass nicht auf Anhieb wieder die Umsätze wie vor der Coronakrise erreicht werden. Da sei es dann eine Frage, welche Geschäfte über welchen Zeitraum einen gewissen Umsatzverlust verkraften können. Die Leute hätten wegen Kurzarbeit weniger Geld in der Tasche und überhaupt würden Menschen dazu neigen, in Krisenzeiten weniger Geld auszugeben. Eine Krisenbilanz, so Hellhake, könne man wohl erst nach dem nächsten Weihnachtsgeschäft ziehen. Der Einzelhändler betont nochmals die Bedeutung der staatlichen Direkthilfen. Ohne diese hätten einige inhabergeführte Geschäfte wohl gleich die Türen für immer schließen können. Wenn sich die Umsätze noch schlechter entwickelten als erwartet, könne es immer noch eine Pleitewelle geben.

Am Montag nun geht es bei „Life Sport“ weiter. Zunächst wollen Volker Hellhake und seine Mitarbeiter versuchen, jeden Kunden an der Ladentür abzuholen und zu bedienen. Am Eingang gibt es ein Desinfektionsmittel, auch sonst wurden einige Vorkehrungen vorbereitet. Dass es nun weitergehen kann, überrascht Hellhake im positiven Sinn. „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Schließung noch 14 Tage länger dauern wird.“