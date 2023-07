Erweiterung der Gesamtschule Iserlohn: Bauantrag eingereicht

Iserlohn. Die Gesamtschule Iserlohn soll ab Oktober erweitert werden. Jetzt liegen auch die Unterlagen für den Bauantrag vor. Wie es nun weitergehen soll.

Nachdem der Rat der Stadt Iserlohn in seiner Sitzung am 28. März den Auftrag zur Erweiterung der Gesamtschule Iserlohn an die Firma Goldbeck vergeben hat, ist nun der Bauantrag bei der Abteilung Bauaufsicht eingereicht worden, teilt die Stadt Iserlohn jetzt mit.

Beigeordneter Martin Stolte habe bereits am 13. Juli die Bauantragsunterlagen als Bauherr unterzeichnet, die von Architekt Hubert Dohle (Dohle+Lohse_Architekten) und Projektleiter Matthias Stamminger (Goldbeck West GmbH) persönlich in Iserlohn übergeben wurden. Das Projekt ist somit im Zeitplan. Nach der Genehmigung des Bauantrags ist von einem Baubeginn im kommenden Oktober auszugehen.

Der Neubau ist als Clusterschule mit Differenzierungsräumen pro Jahrgangscluster (Jahrgänge 7-10) geplant, um den Schülerinnen und Schülern eigene Identitäten („E und G Klassen“) zu ermöglichen. Pro Jahrgang entstehen zusätzliche Flächen für Betreuungsbereiche.

Die Stadt Iserlohn freue sich, dass der erste Meilenstein aus dem Totalunternehmervertrag zwischen der Stadt und Goldbeck so problemlos erreicht wurde, heißt es in der Mitteilung.

Interessierte, die das Neubauprojekt verfolgen möchten, finden von nun an – nach und nach – bis zur Fertigstellung wissenswerte Informationen und Fotos auf der städtischen Homepage im Bereich „Leben in Iserlohn – Schulen und Bildung“.

