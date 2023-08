Erweiterung der Gesamtschule Iserlohn öffentlich vorstellen

Iserlohn. Die SPD-Fraktion bittet den Bürgermeister, Pläne für die Erweiterung der Gesamtschule Iserlohn öffentlich vorzustellen. Das ist die Begründung.

Mit einer Anfrage zur Erweiterung der Gesamtschule Iserlohn am Standort Nußberg richtet sich die SPD-Ratsfraktion an Bürgermeister Michael Joithe.

+++ Mehr zum Thema: An der Gesamtschule wird gebaut +++

In der Begründung heißt es: „Aufgrund der Presseberichterstattung zum Ortstermin der SPD-Fraktion am 31. Juli zur Erweiterung des Standortes Nußberg der Gesamtschule Iserlohn sind verschiedene Anfragen und Wünsche aus der Bürgerschaft an unsere Fraktionsmitglieder und das Fraktionsbüro herangetragen worden. Der Gesamtkomplex der Schulsituation rund um die Gesamtschule bietet sich an, eine große öffentliche Veranstaltung der Stadt am Nußberg anzubieten, um den breiten Kanon an vorliegenden Informationen und zukünftigen Planungen vorzustellen.“

+++ Mehr aus Iserlohn: Frau von Ehemann mit Messer schwer verletzt +++

Über die jetzt begonnenen Maßnahmen hinaus interessierten auch die weiteren notwendigen Bauvorhaben im Bestandsgebäude und die Vorstellungen für den Standort Gerlingsen. Das, was jetzt und in Zukunft am Schulcampus Nußberg entstehe, gehe „auf die pädagogischen Anforderungen unserer Zeit ein und ist eine konsequente Weiterentwicklung der Schulform der Gesamtschule seit ihrer Gründung im Jahr 1987“, so die Sozialdemokraten. Mit der Gestaltung des Außenbereichs trage die Stadt als Schulträgerin Rechnung bei der Bewältigung der klimatischen Veränderungen und dem Schutz der Kinder bei. Diese positiven Entwicklungen, die nach langen Verhandlungen noch durch die Fraktionen in der letzten Wahlperiode auf den Weg gebracht worden seien, sollen aus sich der SPD öffentlich vorgestellt werden, um in den weiteren Dialog zu treten.

„Wir bitten Sie daher, dass die Bau- und Schulverwaltung gemeinsam mit der Schulleitung der Gesamtschule Iserlohn einen zeitnahen attraktiven öffentlichen Termin für interessierte Bürger anbietet“, schreibt die Fraktion.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn