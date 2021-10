Fahndung nach Monitor-Dieb aus Iserlohn

Ein männlicher Tatverdächtiger betritt das Foyer der Märkischen Bank in der Iserlohner Innenstadt. Mit einer mitgebrachten Zange löst er einen Fernseher von der Wandhalterung und nimmt ihn mit.

Iserlohn. Nachdem er im Foyer der Märkischen Bank einen Monitor gestohlen hat, sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach dem unbekannten Täter.

Mit Fotos sucht die Polizei jetzt nach einem unbekannten Täter, der am 13. Juli um 1.09 Uhr, im Vorraum der Märkischen Bank am Schillerplatz einen Monitor abmontiert hatte, der mit einer Halterung an der Wand befestigt war. Anschließend verließ er das Objekt mit dem Diebesgut. Der Wachdienst wurde auf den Fall aufmerksam und informierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief allerdings negativ. Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

